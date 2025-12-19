獨家／疑性騷女學生挨告！寵物名醫戴更基回應了：正常教學被隨意污衊

記者簡浩正／台北報導

對於性騷疑雲，戴更基今回應表示，「再正常不過的教學，卻要被說成這樣」。（圖／翻攝自戴更基臉書）

寵物名醫戴更基才遭指控，在課堂上使用露骨言語教學，令學員感到極度不適；不過今日也傳出在私下跟女學生的單獨對話中有不雅言語，已被當事人提出性騷擾之訴，已經由法律程序處理中。對此，戴更基今（19）日回應表示，「再正常不過的教學，卻要被說成這樣」，認為隨意污衊需要法律來處理，他不做任何進一步回應。

根據《鏡週刊》報導，戴更基在課堂上慣以人類性交言語教學，令學員認為，根本和寵物行為教學無關，但不只是在公開場合，連私下和女學員的單獨訊息中，講話都超乎嘴炮的尺度。

報導中提及戴更基和一名女學員的對話，雙方雖有來有往，但戴疑似屢屢將話題導向性愛方面。女學生雖和戴更基開玩笑，但也越來越感到不舒服，已經正式提出性騷擾告訴，目前交由司法處理中。

對此，《三立新聞網》記者今早與戴更基聯繫詢問此事，他說：「我覺得一個媒體沒新聞卻拿舊的東西來發，沒什麼好回應，再正常不過的教學，卻要被說成這樣，台灣人民張口就可以隨意污衊，這個需要法律來處理了。我不做任何進一步回應。」

針對性騷擾疑雲，戴更基日前也曾在臉書粉專「動物行為治療師戴更基醫生」發出聲明，「只要我的講話讓你自尊心受損，或是任何一絲一毫的不舒服，我請您來告訴我，我會認真正式的道歉」。強調惡意的背後總是包藏禍心，相信司法會還給他一個清白，同時給社會一個公平和正義。他並提到當事件進入司法，就不應該再多說什麼，靜候司法。

