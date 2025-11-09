獨家／疑消費糾紛 男大鬧101蘋果門市還弄傷3警

警方到場後，不但被拒絕盤查還遭受攻擊，釀成三名員警手腳擦挫傷。（圖／東森新聞）





北市一名男子日前和家人到台北101逛街，卻疑似因為消費糾紛，跟蘋果店員爆發爭執，整個人情緒失控，還揚言要攻擊，店員只好報警處理。警方到場後，不但被拒絕盤查還遭受攻擊，釀成3名員警手腳擦挫傷。這名男子雖然事後辯稱沒有傷害犯意，但還是被判處有期徒刑4個月，可易科罰金12萬。

警方vs.鬧事男子：「欸你不要動手打我們喔，（沒有沒有），你不要推我，（盤查我什麼事啦），你不要推人。」

從店裡吵到店外，男子火氣超級大，被員警喝斥不要動手，他還作賊喊抓賊。警方：「你看你看又口誤了，身分證出示，出示身分啦。」

不管說什麼就是不肯接受盤查，一下試圖離開現場，一下又打110 call out求助。警方vs.鬧事男子：「你就不要一直動手啦，（幹嘛啦），不要打我們。」

吃閉門羹搬不到救兵，他竟把氣出在員警身上，下一秒就在101外被壓制逮捕。日前這一名男子跟家人從外縣市一起來逛台北101，卻疑似因為消費糾紛，跟蘋果直營店店員爆發衝突，整個人情緒大失控。

上個班無端被恐嚇，還遭作勢攻擊，店員無奈，只好報警處理。但警方到場了解事發經過，想當和事佬幫忙協調，谷姓男子不但不領情，還攻擊在場3名員警，釀成3個人膝蓋、手腕、小腿、大拇指通通都掛彩受傷。

店員：「屢勸不聽，一直在裡面大亂大叫這樣，也有揚言說要拿東西攻擊店員，開始掙脫要奔跑，我們同事就把他壓在地上，一直推擠或是有很大力的動作，釀成當時候的員警受傷。」

雖然嫌犯事後坦承確實有妨害執行公務，但是沒有傷害犯意，堅稱都被壓制了，根本無法攻擊，可能是在過程中拉扯受傷，最後被依傷害罪判處有期徒刑4個月，可易科罰金。

蘋果店內擺放不少展示機，只因為一點點問題大鬧店家，如果一不小心把商品弄壞，這下恐怕賠大了，可不是繳個罰金就能了事。

