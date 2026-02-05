獨家／疑為買煎餃違停還嗆公車 網歪樓：這麼好吃嗎

民眾發現，車輛違停疑似是為了要買知名連鎖店的煎餃。（示意圖／Pexels）





昨（4日）傍晚6點多，交通尖峰時段，新北市中和一輛公車被一輛轎車擋住，司機按喇叭提醒，車主不滿，下車理論。民眾發現，車輛違停疑似是為了要買知名連鎖店的煎餃。

男子：「蛤。」前方就是公車停車格，運將被擋按喇叭，男子將車往裡面移一下，但空間還是不夠，又被按了一次喇叭，不過這一按也按到男子火爆開關，直接上前想跟運將理論。

不過為什麼要停在這邊？民眾注意到，疑似是因為要買煎餃店的餐點，這家連鎖煎餃店有不少分店，招牌是酸辣湯湯包還有煎餃，在Google評論上有4.7顆星高評價。這起衝突，也讓大家歪樓好奇，這間店到底多好吃。

更多東森新聞報導

獨家／「全台大缺豬」價格狂飆 多家煎餃、鍋貼名店漲5元

日本煎餃不好吃？冷掉玉子燒很瞎？ 難吃食物掀熱議

好市多特價熟水餃「一顆不到2元」 網直呼：CP值破表

