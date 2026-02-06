獨家／疑「持有武器」聚眾喧鬧 男拒檢撞傷警 罰12萬

員警獲報，有人群聚集在檳榔攤前，深夜11點還在喧鬧，盤查時眾人上車開車逃逸。（圖／東森新聞）





新北汐止區，有民眾看到一群人聚集在檳榔攤前，深夜11點還在喧鬧，手上還疑似有棍棒武器，嚇的報案。警方火速到場處理，他們卻衝上車逃跑，頻頻闖紅燈、跑給警察追，過程中還撞傷員警，駕駛到案後卻說「根本沒聽到警察在叫他」，最後仍挨罰12萬。

員警獲報有聚眾案件，到場時一群人卻急衝衝穿越馬路上了車逃離現場。

員警vs拒檢男子：「來停車。」

員警喝斥示意路邊停，白色轎車卻唱反調，撞傷員警還踩油門加速，不管號誌燈直接闖紅燈，在車陣中穿梭沿路直直衝，囂張違規不只一回，不顧別人安全跑給警察追，從新北汐止跑到台北南港，最後上國道。

員警：「呼叫，他要上堤頂了。」

警方記下車牌，將人通知到案。事發地在新北汐止區，根據調查當時嫌犯和朋友一夥人，停在福山街巷弄內檳榔攤前，深夜11點多還在聊天鬧轟轟，附近民眾見狀，還看到他們手上疑似有武器棍棒，嚇得報案，員警趕往現場處理，5個人立刻衝上車拒檢逃逸。

儘管開車的，26歲楊姓嫌犯隔天乖乖到案，警方沒有查到任何器械，他卻供稱當下會開走是因為根本「沒聽到警察在叫他」，不過撞傷員警怎麼可能沒察覺，而且他還頻頻違規、在路上狂衝，不僅跨越雙黃線，連闖好幾個紅燈。

被撞傷的員警右小腿受到挫傷，警方認定楊姓嫌犯涉犯妨害公務。

一審法官認為，他無視員警執法公權力，以強暴手段妨害公務，破壞國家法紀執行尊嚴，雖然犯後坦承犯行，而且已經與員警達成和解，但仍判他有期徒刑4個月，可易科罰金12萬。

員警vs拒檢男子：「來停車」，但到底是什麼原因，看到員警就要跑，肯定只有當事人自己最清楚。

