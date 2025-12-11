獨家／癌末外公放棄化療！洪暐哲「睡客廳3年」不喊苦 放話挑戰雙金
記者宋亭誼／台北報導
26歲男星洪暐哲過去曾赴韓國及中國發展，近年則選擇回到台灣重新出發，如今不僅能陪伴家人，歌手與演員事業也雙軌並進，他對現況既開心又感謝。洪暐哲近來在《整形過後》飾演「林麟」一角，形象呆萌、溫暖、古靈精怪，他坦言自己和角色一樣具有敏銳觀察力，經常是團體中的氣氛調節者。
洪暐哲在劇中時常圍繞在張榕容身邊，被導演林立書形容是「被拒絕10次也不會讓人討厭的小狗系男生」，他表示自己不會排斥外界為他貼上「奶狗」標籤，也自認並非刻意演出，因此不害怕被定型，「我從來都沒有覺得我是奶狗的樣子，我不是刻意去演繹這件事情。」而他未來則想透過演鬼片充分展現自己舞蹈系出身的扎實底子，「我想要讓我的身體凹來凹去，因為我覺得我現在拍到的戲都沒辦法展現我的肢體。」
《整形過後》為洪暐哲第二部戲劇作品，談到初入劇組的忐忑，洪暐哲笑說壓力真的很大，尤其張榕容氣場強大，讓他拍攝主視覺照時完全不敢主動搭話，沒想到當天張榕容卻主動找他聊天，讓他感到不可思議。張榕容除了在拍攝現場經常鼓勵他放鬆心情，私下也不時打電話關心他的狀況，洪暐哲更親眼見證張榕容對演出細節的高度要求，「有一場戲是我跟人家打架，打完之後下一場戲頭髮太整齊了，她就上手把我頭髮撥亂。」
洪暐哲自小在單親家庭長大，和87歲外公感情特別深厚，過去曾在韓國擔任練習生的他，當初也是為了飽受攝護腺癌所苦的外公才決定返台發展，如今就算工作忙碌，洪暐哲仍親力親為照顧癌末外公，洗澡、翻身等體力活幾乎都是他一手包辦，甚至經常需要背著外公爬5層樓公寓。洪暐哲透露外公年事已高，目前已經放棄化療，主要透過口服藥物控制病情，必要時給予止痛藥，「化療對這個年紀的老人家太痛苦了，副作用他承受不住。」
然而，外公如今譫妄症嚴重，生活作息非常不穩定，不僅會出現幻覺，還經常在半夜大吼大叫，雖然主要照顧者是母親，但為了隨時掌握外公狀況，洪暐哲已經睡在客廳整整3年，對此他毫無怨言，反而甘之如飴，談起外公臉上全是幸福的微笑，深厚祖孫情令人為之動容。
談到未來目標，洪暐哲坦言自己其實已經完成不少階段性夢想，包含舉辦個人演唱會、站上跨年舞台等，由於夢想實現得比預期來得快，洪暐哲隨即為自己設定新的目標，希望未來能在台北小巨蛋舉辦個人專場演唱會，並朝著金曲獎及金鐘獎繼續努力。
