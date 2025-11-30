獨家／發明獎爆抄襲！國中生控師偷作品搶冠軍 花縣府硬拗仍保送進全國賽再奪銅
花蓮縣府夢想起飛青少年發明獎驚爆抄襲醜聞！一名國風國中王姓學生指控，代理老師李漢昌將其已在花蓮科展、全國科展拿下數面獎牌的作品，交給另2位學生參加花蓮縣府青少年發明獎且拿下金牌，他不服申訴後，花縣府竟僅為扣創意分數，將該作品改列銀牌，又不顧抄襲爭議，推薦其參加全球IEYI青少年發明展台灣選拔賽，最終該作品「無限綠能停車場」代表花蓮縣府拿下銅牌。發明家幼苗的心血慘遭整碗捧走，行徑相當惡劣。
這起青少年發明獎抄襲風波引爆的學術倫理醜聞發生在花蓮國風國中，王姓同學指控，他領銜製作的「FGEPL未來綠能停車場」科展模型，去年先後參與教育部國教署舉辦的「112年全國科技教育創意實作競賽」、花蓮縣第64屆國中小科學展覽會等競賽，陸續奪下銀牌、金牌等佳績，當時他的掛名指導老師是國風國中生活科技代理教師李漢昌。
王生表示，他萬萬沒想到老師竟會剽竊他的發明作品！去年11月6日，王姓學生巧遇同校程姓學生，對方興奮誇他「你的停車場好強！」王姓學生詢問後才發現自己半年前的銀牌作品，在他毫不知情的狀況下被指導老師李漢昌不告而取，交給陳姓等兩位學生並改名為「無限綠能停車場」，參加花蓮縣府舉辦的「2024年夢想起飛青少年發明展」，最後在綠能科技類榮獲第一名佳績。
太扯了！模型一模一樣 僅換色換位置
《鏡報》實際比對兩份作品，除了在題目、概念、實驗數據、海報文字及編排上高度相似，作品模型外觀也幾乎一模一樣，都是上方覆蓋太陽能板的平面停車場，僅更改了停放模型車輛的顏色及位置。
當天放學後，王姓學生將此事告訴父母及班導，班導立即向校方反映，並在校內群組替王生抱不平，質疑李漢昌作法不當。隔天王生前往教務處說明時，在走廊被李師「中途攔截」，李師不停大聲質問他「是誰去向學校投訴？我們是朋友，可以私下解決」、「班導為何在老師群組傳這些訊息？到底什麼意思？」等。
王生感覺害怕，藉口要上廁所轉身離開，李師竟跟著王生進廁所持續追問，因音量不小，還嚇跑2個原本就在上廁所的同學。2名學生事後跟校方證實「（老師）聲音是吼人的感覺」、「他（指王生）看起來很害怕，我也很害怕所以就先跑了」。
兩人離開廁所後隨即進教務處與組長面談，李師面對王生的質疑支吾其詞，否認盜用作品，甚至將責任推給參賽同學，頻對王生說「大家同學一場要放下」、「（我會）找這次比賽的同學來道歉、說明」，更與事後趕到的王生導師發生言語衝突，雙方不歡而散。
只扣創意分數降名次 學術倫理全未提
由於李漢昌自始否認抄襲也拒不道歉，王生家長轉向花蓮縣教育處提出陳情。教育處委由發明展主辦單位明義國小啟動複審程序，共召開5次會議，結果在今年1月出爐，將被控抄襲的「無限綠能停車場」定調為指導老師與創作學生的「延續性作品」，「但在發明展作品說明上，卻未主動提及此為延續性的作品。」
複審結果指出，此一「延續性的作品」雖在功能及美觀性與整體性有持續改良，但在創意性部分經評審仔細比對後，認為與之前作品「概念相似」，因此應酌減其創意性分數的得分，分數酌減後的名次，異動為第2名。
王生家長憤而指出，複審結果完全忽略「未經原主要著作權人同意」、「近乎照抄」、「未引用出處」、「違反競賽實施計畫參賽規則第5項規定，已參賽不得參賽」等違背學術倫理的爭議，明顯有護短、包庇嫌疑，「難道台灣的中小學科展都是這樣一稿多投？抄襲違反學倫等行為都是常態？所以才會這樣胡亂審查嗎？」
不顧抄襲爭議堅持推薦 幫花蓮縣府多搶下一銅牌
花蓮縣府每年舉辦的青少年發明獎是「IEYI世界青少年發明展」（International Exhibition for Young Inventors, IEYI）前哨戰，IEYI世界青少年發明獎是針對6至19歲青少年舉辦的國際發明競賽，比賽宗旨在鼓勵、提升青少年的創新發明能量，比賽項目涵蓋災害應變、綠能科技、便利生活等10大類別，台灣每年會透過全國選拔賽，遴選國家代表隊參加國際競賽。
由於王姓學生申訴案的複審結果，並未認定抄襲，花蓮縣府就這樣堂而皇之把這個「概念相似、外觀雷同」的發明作品，推薦代表花蓮縣府參加IEYI台灣選拔賽，成功替花蓮縣府增光，多摘下一張銅牌。
針對王姓學生指控，李漢昌老師回應稱，報名青少年發明展的兩位學生當中，另名陳姓學生就是該作品原團隊成員之一，報名前，陳生有詢問過王生參賽意願，並告知要以停車場作品參賽，是王生拒絕參與。事實上後來複審結果也認定沒有抄襲，他為此事不斷被誣指抄襲與霸凌，「我才是這場校園風暴的受害者」。
花蓮縣政府教育處指出，陳情人去年已向教育處反映此事，教育處立即重啟調查，並依據發明展簡章規定請3位原審委員進行複審，結果認定是「延續性作品」，但扣減創意分數，複審結果已通知陳情人。
花蓮縣教育處指出，發明展競賽審視的是作品，陳情人提出有關作品前面的分工，不在競賽評審範圍，陳情人質疑有侵害智慧財產權的部分，可能要請陳情人另向當事人請求。記者追問教育處，根據去年簡章，已得過銀牌獎的作品重複參賽，為何未依據規定取消得獎資格？但教育處黃姓科長表示，評審在複審時已考量過這一點，認定是不同類型的競賽，因此沒有撤銷得獎資格。
