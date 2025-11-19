獨家／發熱衣會過期？直擊標籤密碼 網傳「逾3年」保暖打折

發熱衣也有「保存期限」甚至還有「生產密碼」可以看。（圖／東森新聞）





入秋以來最強冷空氣即將報到，北部低溫恐跌破13度，不少人趕緊拿出發熱衣禦寒。不過你知道嗎，其實發熱衣也有「保存期限」甚至還有「生產密碼」可以看，過期後保暖效果可能大打折扣。就有人好奇難道是放在架上沒穿，也會過期嗎？

在挑發熱衣的時候你有注意過嗎，除了版型材質發熱度，你知道這上面還有類似保存期限的概念可以看嗎。

難道發熱衣也會過期，解謎包裝上數字密語，括號內雙位數第一碼代表生產年份，5就是2025，4則是2024以此類推，第二碼則代表當年度哪一季生產，官方建議，保存期限3年。實際直擊，多數標籤都是熱騰騰54，只有特價區有少數44，難道是放久了就會不暖了嗎。

解謎包裝上數字密語，括號內雙位數第一碼代表生產年份。（圖／東森新聞）

民眾：「不知道就覺得很正常就會繼續穿，真的喔我不知道，三年嗎差不多。」多數消費者有穿過卻從沒發現過，，不過官方澄清不是放在架上三年就會過期，而是從穿上算起。因為布料中比例最高聚氨酯纖維，穿久了容易彈性疲乏老化，發熱效果也會因此減弱。

而發熱衣材質，除了最常見的聚酯纖維混紡，像我身上這個叫做美麗諾羊毛，價格貴了好幾倍，但使用壽命有因此增加嗎？一件動輒4、5000，100%羊毛除了排汗抗異味能力強，使用年限也大幅增加。

發熱衣業者謝小姐：「基本上我們自己的客人可能穿五年，甚至十年都有可能。」而發熱衣到底哪種材質最耐穿，聚酯纖維耐磨可機洗不透氣，使用年限通常2-3年，羊毛或美麗諾羊毛，則是羊毛克數越多越保暖耐用但也越貴，尼龍彈性和強度高但耐用度相對低，不過專家提醒，洗的時候要注意。

織品老師：「合成纖維的話，當然你很常去清潔或很常用一些清潔劑去洗滌或大力搓洗，當然壽命都會再減低一點。」

迎接冬天發熱衣紛紛解凍，別以為幾百塊一件能穿到底，不妨回想看看他是不是早已陪你過了三個冬，早就過期。

