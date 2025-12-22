獨家／發現余家昶倒地！ 民眾「剛取得急救證照」 衝上前急救

阻止張文扔汽油彈的英雄余家昶，倒在地上新畫面曝光。（圖／東森新聞）





隨機攻擊事件中，57歲的英雄余家昶在台北車站M7出口，看到張文丟煙霧彈時就上前阻止，卻不幸遭反刺。而第一時間發現余家昶倒地的民眾也受訪表示，他當時馬上衝向前，跟其他民眾一起替余家昶止血、CPR，會這麼熱血，就是因為當天他剛好取得急救人員的證照，也在護理師伴侶的耳濡目染下，有勇氣上前協助急救。

阻止張文扔汽油彈的英雄余家昶，倒在地上新畫面曝光，除了身穿紅衣民眾上前關心，第一時間發現的錄影民眾馬上關掉手機衝上前，他也還原當下情況。

協助急救民眾Alex：「我跟另外一個路人合作把大哥（余家昶）翻身過來之後，才發現有大量的血痕出現，我們是2個人在壓著他的傷口，是到後面有其他人的時候，我們才開始做CPR，因為傷口一直冒血，其實是不能直接做CPR的。」

當時Alex剛拿到急救人員的證照，走進台北車站，沒想到往前就看到M8出入口有人倒下趴在地上，趕緊衝上前幫忙急救，後續好幾位熱心民眾圍在余家昶身邊替他急救。

Alex也說，他勇於衝上前協助，除了因為剛受完訓練，自己的伴侶曾是護理師，耳濡目染下也給他勇氣。

協助急救民眾Alex：「她（伴侶）是護理師嘛，所以其實她也會跟我分享過她在醫院的狀況，甚至說我們出門遊玩的時候，看到有人出車禍，她是會第一時間下車去做協助的，所以我才有那個勇氣去向前，就是去做第一時間的幫忙。」

Alex也在社群分享救人經歷，讓其他網友看了好感動，留言謝謝他的熱心和勇敢。Alex則說明，是因為公司要求，他才去上急救人員安全衛生教育訓練課程，包括使用AED創傷及止血、傷患處理等8個科目，共16小時，取得急救人員證照。

協助急救民眾 Alex ：「再後來才有大哥（余家昶）急救無效這件事情，其實打擊滿重的，就是會覺得說，跟我想要得到的結果不一樣。」

經歷驚險時刻，Alex慶幸剛好有上課，也希望政府更重視急救訓練的重要性，讓課程更便宜更多人去上，在緊急時刻派上用場。

