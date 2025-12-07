獨家／白沙屯媽祖高雄遶境 男癲癇發作粉紅超跑折返

鑽轎底的民眾排了好長隊伍，一名男子看到人多太興奮，當場癲癇發作。（圖／東森新聞）





白沙屯媽祖的粉紅超跑，高雄遶境第二天來到岡山地區，鑽轎底的民眾排了好長隊伍，一名男子看到人多太興奮，當場癲癇發作，媽祖鑾轎突然折返靠近他，聽到救護車鳴笛，立刻讓道在一旁守候至少五分鐘，雖然男子無法如願鑽轎底，但能讓白沙屯媽祖守候，家屬都相當感動。

白沙屯媽祖高雄遶境第二天，岡山地區鑽轎底民眾相當踴躍，粉紅超跑本來往前走，突然又繞回來，原來有一名男子癲癇發作，倒臥在地一旁的阿嬤，朝神轎雙手合十相當虔誠，救護人員很快趕到，先幫忙散熱準備要送醫，遭到阿嬤拒絕。

記者vs.男子家屬：「（阿嬤你為何不把孫子送醫治療），不用啦他這23年來都是這種情形，他那是癲癇，頑固型的癲癇啦，醫生也叫我們不用將他送醫。」

阿嬤堅持孫子不送醫，是因為家就住在對面，在大家的協助下，將癲癇發作的男子送回家。

男子家屬：「他本來就是罕見疾病的小孩，轎子就是快來了很多人一直擠啊，通常小朋友看到很多人，他就會很緊張，他本來就是壽天宮媽祖的義子啊，所以他就說要去那邊等，太興奮了所以就發作了，就沒有如願鑽轎底。」

稍作休息後，這名男子已經好多了，目擊的鄰居說男子想鑽轎底看到人多，太興奮癲癇發作倒下，但媽祖始終沒有忘記他。

目擊鄰居：「鑾轎折返之後有接近他，之後救護車就來了，粉紅超跑在旁邊等他大等了五分鐘，然後就又往前了。」

對照直播影片，白沙屯媽的粉紅超跑，本來已經往前走突然又回頭，靠近男子倒下的地方後，救護車警笛響起，媽祖鑾轎接著移駕在旁邊，急救的過程中粉紅超跑，依舊沒有離開，前後大約停留五分鐘，雖然男子沒有如願鑽轎底，但急救過程能讓白沙屯媽全程守候，讓家屬相當感動。

