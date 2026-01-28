獨家》白營內鬥再起？毛嘉慶涉性騷「女神級黨工」竟是他具名檢舉

毛嘉慶。（摘自毛嘉慶臉書）

民眾黨日前展開2026黨內初選民調，桃園市第七選區（中壢區）共有3位人選投入初選，分別為剛入黨不久的媒體人毛嘉慶、前社發部主任張清俊，以及中央委員林昭印。但今（28日）傳出性騷擾案，據悉，張清俊具名向中評會檢舉，毛嘉慶涉嫌對黨內某位女神級黨工性騷。對此，中評會主委李偉華表示，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依黨內紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種隱涉及攻擊等應適可而止。

根據《ETtoday東森新媒體》報導，毛嘉慶對黨內某位女神級黨工熱烈追求，甚至越過紅線、幾度言語騷擾，且甚至脫口詢問對方「要不要一起開房間」等語，因此有黨員舉報到中評會，目前已收案處理。

民眾黨主席黃國昌28日於立院受訪時被問及此事，先反問「（毛嘉慶）被誰指控？」、「他（檢舉人）是被性騷擾的當事人嗎？」而民眾黨發言人張彤回應，確實收到第三方檢舉案件，雖本案提及的時間點當事人均非黨員，與本黨業務亦無關聯，惟日前中評會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。

李偉華表示，任何檢舉案，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依本黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種影射及攻擊等應適可而止。民眾黨對違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行，絕不寬貸，定依據黨章及相關法規辦理。

據悉，中評會確實已有立案，並將於2月5日召開內部會議處理此案。但《中國時報》掌握，所謂「黨員舉報」就是與毛嘉慶同一選區的張清俊。據了解，張清俊具名向中評會發出檢舉函，內容顯示，自己（張清俊）在去年12月21日受黃國昌之邀，出席某場惜別餐會時，當黃離席後，自己與諸多人同桌談話，席間談到毛嘉慶時，有人爆料毛對黨內某位女神級黨工性騷擾，且該女向周遭不止一人表達「若毛嘉慶未來投入選舉，會公開將此事揭露」。

張清俊的檢舉函指出，自己在回程搭捷運路上，又與其他人詢問是否早已知情，黨內人士A表達女神級黨工確實有表達此性騷擾事件，但因性騷案發生時，毛嘉慶尚未入黨，黨內長官縱使知情也無從處置，可以理解，但如今毛嘉慶已入黨，可能代表本黨參加地方選舉，便無忽視之理。

張清俊檢舉函提及，此事有擴大潛在風險，已上升影響本黨正直善良核心層次，因此自己在餐敘後下決定，無論毛嘉慶是否參選，都將具名檢舉毛涉及性騷擾。

《中國時報》聯繫該名疑似被性騷擾的黨內女神級黨工實際狀況，當事人表達自己並未被問到這句話。此外，有出席去年12月底該場餐會的不具名黨內人士A喊冤，「莫名被扯進去」。另也有一名與會黨內人士B稱，未聽見該報導指毛嘉慶詢問「要不要開房間？」

而《中國時報》實際致電、傳訊給毛嘉慶，但截至截稿前未有回應。但有不具名黨內人士表達，毛嘉慶在上週就向友人說明「無此事」。而稍早毛嘉慶也於臉書發文稱，選舉是競爭，但應該要是良性競爭，而非不擇手段。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

