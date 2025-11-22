獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光
即時中心／徐子為、黃彥翔報導
今（22）天傍晚，一輛白色轎車行經高雄市大順一路與龍德路口時，疑似未注意輕軌軌道區，直接衝上軌道，還撞斷一旁的告示牌，導致車頭全毀，所幸駕駛並無大礙，警方獲報也到場處理，同時要釐清事發原因。
高雄警方指出，22日17時許，獲報大順一路有交通事故，現場為王男（22歲）駕駛自小客車沿大順一路（西往東方向）直行，自稱頭暈身體不適偏離車道，自撞輕軌軌道路面石墩及號誌燈桿。造成自小客車車頭、輕軌號誌桿損毀，現場王男臉部有擦傷無需送醫，王男經實施酒測並未發現酒駕情事，詳細肇事原因由交通大隊分析研判中。警方到場後，為避免影響一般車輛通行，先以人力方式協助將車輛移置路旁，並通報捷運公司到場處理修繕號誌。
更多最新資訊，請鎖定《民視快新聞》。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光
更多民視新聞報導
藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告
民眾黨北市議員席次不保？黃國昌自信喊話：絕對可以「4+2全壘打」
立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元
其他人也在看
騎單車違規被攔狂罵警6次「狗男女」 他辯罵市場黑狗下場曝
台中詹姓男子在人行道騎乘腳踏車遭警方攔查，原本只是小違規，卻因情緒失控連續飆罵警察「狗男女」，最後被當場壓制逮捕，案件審理時詹男辯稱不是在罵警察，而是在描述「市場附近有很多黑狗」，但法官根本不採信此說法，仍依公然侮辱罪判處拘役11日，得易科罰金，可上訴。自由時報 ・ 18 小時前
國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死
國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死EBC東森新聞 ・ 21 小時前
國1北上大雅段大貨車撞護欄 駕駛受困、乘客拋飛無生命跡象
國道中山高北上176公里台中市大雅路段，21日晚10時許，發生一起大貨車失控撞上護欄事故，貨車駕駛受困車內，副駕駛座乘客遭拋飛，摔落一旁邊坡，已無生命跡象，國道警方與台中市消防局派員前往救援，處理現場，詳細事故原因有待調查釐清。國道警方調查，25歲吳男駕駛大貨車行駛於中山高北上176公里中線車道，不自由時報 ・ 1 天前
怎麼開的？高雄休旅車自撞卡輕軌軌道 延誤1小時恢復通行
警方指出，王男聲稱因身體不適、突然頭暈才失控衝上軌道。當時後方正好有一列輕軌列車接近，所幸駕駛及時煞車，未釀成列車與車輛相撞。事故造成休旅車車頭受損、號誌燈桿毀損，王男臉部擦傷，無需送醫，酒測也無酒精反應。鼓山分局員警到場後，協助將車輛推離軌道移置路旁，...CTWANT ・ 9 小時前
噁男「食物吃一半」當禮物送！小龍女權喜原嚇到：以後不收了
味全龍啦啦隊韓籍女神權喜原「魚丸」，靠著空靈外型與可愛個性，年紀輕輕就隻身來到發展成功爆紅。面對粉絲禮物來者不拒的她，近日卻遺憾宣布未來禁收食物，原因曝光後，讓眾人嚇到直呼好噁心。中時新聞網 ・ 1 天前
中國出動36機艦擾台 17架次軍機逾越中線
國防部今天（21日）上午發布中共解放軍台海周邊海空域活動動態，自昨（20） 日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機29架次及軍艦7艘，持續在台海周邊進行活動。其中，有17架次軍機逾越台灣海峽中線，進入台灣北部、中部及西南空域。據國防部公示意圖，在軍機活動部分，昨日上午8時25分至下午5時35分之間自由時報 ・ 1 天前
"鞋帶"捲手扶梯害摔飛! 女控百貨不處理至今走路仍跛
生活中心／綜合報導民眾搭手扶梯，真的得留意自己穿的鞋子，尤其鞋帶過長、或軟膠鞋都要小心！這名婦人月初到台北東區百貨公司周年慶血拚，下樓時，才剛要跨出手扶梯，鞋帶竟然被捲進去，導致整個人往前撲倒受傷，事發將近一個月了，林小姐控訴，業者不聞不問，自己到現在走路還得靠支撐。當事受傷民眾林小姐：「當時我的鞋帶是完好不是掉的，它是（鞋帶）捲進去，（鞋帶）是這樣拉扯，然後整個這樣脫離我的腳，而這樣飛出去。」整個人全身往前撲，民眾林小姐還原在百貨公司跌倒當下的狀況，事發至今，快一個月了，膝蓋上的瘀青還是很嚴重，走路也得依靠支撐。當事受傷民眾林小姐：「我的鞋子飛出去，我人才整個飛撲出去，到現在他們都從來沒有主動打一通電話，樓管甚至還講說，現在誰對誰錯都不知道，然後說他有看監視器，說我後面的人並沒有怎麼樣，是我自己（摔倒），我後來才生氣，講說我也不是碰瓷啊。」林小姐還原跌倒當天過程，因鞋帶捲進手扶梯，整個人往前摔傷（圖／民視新聞）林小姐越講越氣，當時參加百貨公司週年慶預購會，在東區百貨3樓手扶梯，發生悲劇，11月4日下午1點多，因為下扶梯時，鞋帶捲入手扶梯而摔傷，嘴唇流血，下巴、腳膝蓋嚴重瘀青，雖然現場工作人員跟醫護有上前詢問，協助包紮，也有問要不要送醫？但林小姐抱怨事後就不聞不問，得靠自己自力救濟，只好投訴到市府信箱，討公道。當事受傷民眾林小姐：「因為我那時候並不覺得非常的疼痛，但是回到家已經是第二天，就覺得非常疼痛，所以我第二天就去跑各科就醫，我受傷的部分就是雙肩前面，跟前腹部都挫傷。」對此，百貨業者解釋，第一時間，主管就有立即處理，顧客就醫後，也初步要求相關的醫療費用、及交通費，甚至連續幾天致電慰問，並致贈慰問禮，手扶梯經過檢視，都是正常運作，但林小姐對於百貨的態度，還是難以接受。林小姐怒控，百貨業者事後態度不聞不問（圖／民視新聞）畢竟摔傷的是自己，真的很痛，而且9月份才剛買的聯名鞋款，直接髒掉，加上事後詢問保險理賠，還被回這個算不算意外，要等審案件才知道，遭到果斷拒絕，保經專家推估，應該是公共意外責任險卡關。聲源：保經公司業務副總程睿紳（非當事保險公司）：「公共意外責任險，是屬於針對人身受傷跟財務損失，兩個部分都可以來求償，它最主要（受理理賠）是來自於廠商的前提，是否有因為他的疏漏過失，而引發的行為，公共意外責任險才會啟動。」現在問題可能卡在廠商不覺得他們的手扶梯有問題，如果是民眾個人的商業保險，有意外險就能賠償，年底到了，外出人多，搭手扶梯時真的得留意，尤其現在的鞋款，一雙鞋子上，鞋帶叮叮咚咚、有時候又不只一條，長度太長，或鞋款太軟，都可能被捲進縫隙，好險這次是往前撲，萬一頭髮也遭殃，傷勢恐怕就不只這樣。原文出處：「鞋帶」捲手扶梯害摔飛 女控百貨不處理至今走路仍跛 更多民視新聞報導台南百貨"刷卡萬元換萬點"惹議 民眾控贈點活動只能二選一電翻台中市府！究責新光三越氣爆 監院轟：缺乏警覺性及專業敏感度普發1萬全花光! 百貨壓軸周年將登場 VIP:刷了12萬民視影音 ・ 14 小時前
家寧IG消失照樣更新！新片慘遭倒讚洗版、網友灌爆負評
家寧IG消失照樣更新！新片慘遭倒讚洗版、網友灌爆負評EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
365鹹酥雞最新進度曝！男方扮路人提1要求 網笑翻：一看就知本人
365元的鹹酥雞竟導致一對情侶分手。日前有女網友抱怨，自己買了365元鹹酥雞，卻被男友狂酸「拜金女」，甚至直到隔天都還在碎碎念，痛批女友不懂節儉，卻被爆出不但跟女方借款2萬元，還把普發1萬也吞下，導致留言的男友慘遭「圍毆」，羞恥刪文，如今卻又被抓包假扮路人提要求，劣質手段馬上被識破。中時新聞網 ・ 9 小時前
鹹酥雞買太貴挨罵拜金女！情侶鬧掰業者推「365拜金套餐」
高雄有一對情侶檔，因為女友買了365元的鹹酥雞，被男友罵拜金女，現在最新消息是，雙方因此分手了，現在就有鹹酥雞業者腦筋動很快，趁勢推出拜金套餐，有的推出升級版，也有的主打CP值，其中南部限定的炸蛋餅皮也意外成為熱門商品。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
韓籍啦啦隊女神拒收食物？「超噁原因」全曝光！
娛樂中心／尤乃妍報導來台灣不到一年的味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原（魚丸），憑藉亮麗外型以及真誠性格收穫一票粉絲。近日，她卻於社群平台發文表示未來不會再接受粉絲送的任何食物類禮物，並透露背後原因，真相讓不少人直呼「超瞎」、「好噁心」。民視 ・ 18 小時前
台南議員李宗霖迎娶卡關 開村內廣播請新娘鄉親幫忙
台南市無黨籍議員李宗霖22日到嘉義縣太保市田尾里，迎娶當地里長陳獻發的二女兒陳嘉伶，見他衝到村內廣播中心，說自己38歲了，要大家幫忙給愛心貼紙，他得收集足夠的愛心貼紙才算過關，他像選舉宣傳一般廣播，講的讓老丈人在旁一直笑。新娘姐妹設計的有趣關卡，包括計步器的數字要到1314，新郎答錯題目要吃檸檬片等，增添不少趣味。中時新聞網 ・ 9 小時前
全球首例！美國爆人類感染H5N5型禽流感喪命
[NOWnews今日新聞]美國華盛頓州先前爆出全球首例人類感染H5N5型禽流感病毒案例，當地衛生官員21日證實該名年長的患者因感染病毒死亡。這也是全球首例人類感染H5N5病毒死亡的案例。據美聯社報導，...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。民眾：「什麼刑法酗酒滋事之類的啊。」民眾：「謾罵喧鬧。」民眾：「72條第1項第1款刑法。」走過路過台鐵車站，看到這寫滿字的廣告，字體有大有小、有直有橫，擠在正方形的框格內，和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比。但仔細讀一讀，左看不成文、右看不成書，到底想表達什麼意思？和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比（圖／民視新聞）民眾：「...這我也不曉得耶。」民眾：「不要做上面（寫）的事情。」民眾：「請你不要在火車的裡面，做這些違法的事情，寫完一整句人家不喜歡看嘛，現在年輕人就是省略省略不是嗎。」民眾：「沒有覺得新潮，因為字型選擇吧。」讀不出完整的一句話，民眾評價正反兩極。有人說像極了法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系；也有人說，民眾也不會看法條，幾個大字列出重點，意思到了、宣傳目的也達到了。網路熱議，引來動漫迷趕往朝聖！原來這設計，出自於經典動漫，新世紀福音戰士。台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全（圖／民視新聞）1995年開播的新世紀福音戰士，以世界末日為背景，講述少年駕駛巨大生物兵器EVA，對抗神秘敵人使徒，的故事。動畫使用的EVA明朝體，深植人心。不同粗細、大小，對比明顯，全擠在一起，是它的招牌特色。民眾：「相較於大家覺得台鐵很守舊，或是很老成這件事情的時候，它會有一個很不錯的效果。」台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全，貼近年輕乘客，宣傳效果滿分。原文出處：EVA迷照過來！台鐵致敬「新世紀福音戰士」 新廣告引發網路熱議 更多民視新聞報導王浩宇怒了！花錢買台鐵商務艙「座位地板都是垃圾」：以後不會再搭數度流標！鳳山車站挨批「最貴便當店」 高市府：招商非地方權責新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名民視影音 ・ 14 小時前
全球首例「禽流感傳人」病危！症狀、來源曝光…專家嘆：恐變異不可預測
國際中心／綜合報導美國華盛頓州近日通報全球首起人類感染 H5N5 型禽流感（Avian Influenza）病例。當局指出，這名居民的檢測結果證實帶有 H5N5 病毒株，過去這種亞型病毒僅在野鳥或家禽中被發現，從未出現在人類身上。專家認為，這起案例再次顯示病毒演化的高度「不可預測性」，該名男子的症狀及來源也曝光。民視 ・ 14 小時前
苗栗蒜香藤罕見3度綻放 遊客搶拍200米「紫色瀑布」
苗栗縣 / 綜合報導 宛如紫色瀑布的蒜香藤花海，在苗栗通霄楓樹里又綻放了。蒜香藤原本一年有兩次花期，但今年罕見，迎來3度開花，不少民眾趁著假期，一起來賞花。走進步道內馬上被兩側的紫色花海包圍，位在苗栗通宵楓樹里的，蒜香藤花海步道，在今年11月迎來罕見3度開花，花團錦簇的模樣，就宛如紫色瀑布一般，不少民眾趁著假日前來賞花，賞花民眾說：「很漂亮，第一次來，比想像中還好，現在幾乎都已經快全開了。」蒜香藤一年主要有兩次花期，分別在5、6月跟10、11月之間，不過今年疑受氣候異常影響，首度出現夏季兩度開花的情況，如今在11月中下旬又迎來今年的第3度開花，現場綿延約200公尺的蒜香藤花廊，是賞花拍照的好地方，民眾邊走邊拍，還有民眾帶著專業的單眼相機，拍下一張張美麗的蒜香藤。同樣在苗栗，銅鑼鄉也有整片的杭菊跟波斯花海，由空拍角度往下俯瞰，黃白相間的花海，在陽光照映下美不勝收，賞花民眾說：「天氣很好，順便看一下漂亮的風景，今天跟明天以後，這個花就要採收了，所以趕快來趕今天(賞花)。」要在什麼樣的時間點，在花景中拍攝效果最好？攝影玩家張麥斯說：「避免中午的時候拍，因為中午強光，改在清晨畫下午來取景，色彩會比較溫柔。」趁著採收之前，民眾紛紛湧入賞花，不只要跟杭菊合影，也要把美麗花景拍下來，帶回家跟家人分享。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈
皇后區開發商徐家樹(Chris Jia Shu Xu)旗下公司近期再度擴張其在法拉盛的商業地產版圖，仲介公司JLL證實，...世界日報World Journal ・ 17 小時前
家寧53萬IG消失！新號曝光網號召檢舉：體驗從零開始
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔家寧與Andy分道揚鑣，因為股權和帳務問題對簿公堂，對比Andy頻道訂閱數、瀏覽量高漲，家寧的網路聲浪始終低迷，近日有粉絲就發現，家寧原本超過52萬追蹤的IG突然消失，眼尖的網友馬上找出疑似她的新帳號，馬上掀起大批網友關注，結果大家是湧入留言號召一起檢舉。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
羅唯仁傳帶「槍」轉投英特爾！台積人怒：恐有預謀
台積電前資深副總經理羅唯仁疑似在退休前大量蒐集先進製程資料後轉投競爭對手英特爾，此舉引發台積電內部同仁不滿，有內部主管表示，羅唯仁退休前大量索取資料，內心就起疑，畢竟當時羅唯仁已經淡出研發團隊，如今才知這恐怕是有預謀的行為。中天新聞網 ・ 1 天前
貨車失控撞國道護欄！副駕乘客拋飛 墜邊坡身亡
貨車失控撞國道護欄！副駕乘客拋飛 墜邊坡身亡EBC東森新聞 ・ 23 小時前