獨家／白銀價格狂飆！ 多家「金工手作」扛不住 銀飾DIY漲價

銀價今年瘋漲170%，周一盤中更首次突破每盎司80美元，帶動相關產品飆漲。像是有多家金工手作課程，近幾個月貴了100~300元不等，業者也直呼，白銀成本價跟2年前比，差了一倍左右！加上近期又急速往上飆，只好漲價。除此之外，連日本知名輕珠寶品牌，也宣布要因應原物料成本上漲，明年3月起調整商品價格。

金工手作老師：「那我就幫你打到14號。」

敲敲打打，將銀條打成適合的戒圍，不少情侶或親友會來金工手作，DIY獨一無二的飾品。

金工手作老師：「這樣就有那個紋路。」

用工具敲出紋路，又或是將字母符號，打在戒指上別具意義，但隨著白銀價格飆漲，手作課程越來越貴。

金工手作業者林美蘭：「（白銀成本）跟2年前比起來，差了一倍，最近又急速上漲，課程微調個100塊200塊，其他的暫時是自己吸收。」

業者舉例，2公厘戒指手作課程，從一個2080元，漲到2280元，其他款式也平均貴了200元。

金工手作業者林美蘭：「已經是有很多人（同業）漲價了，我們是比較希望它（白銀）不要再漲，因為真的漲太多。」

詢問市面上金工手作，wedding code紋路戒課程，近兩周漲200元，細版來到2280元，草山金工經典銀戒課程，幾個月前一個2880元，現在漲到3200元，轉角金工人員透露，這周原物料漲了400元，像是銀戒經典系列課程，八、九月時2380元，目前漲到2580元，更不排除之後可能再貴兩三百元。

金工手作店員：「5454然後加1500的鑲鑽。」

做手作不便宜，就怕後續繼續漲，而銀價恐怕也帶動，相關商品漲幅。

agete影片：「然後搭配我們的墜飾，華麗的一組的感覺。」

純銀K金項鍊手鍊，日本知名輕珠寶品牌近日宣布，因應原物料成本上漲，將於明年3/1起調整部分商品價格。

事實上目前銀價已經連續六個交易日上漲，創下1950年有紀錄以來連六日最大漲幅，周一盤中更首次突破每盎司80美元關卡，也因此越來越多人搶買純度999銀條當投資，但銀飾為925純銀，比較不保值。只是從金工手作到大品牌都喊漲，不只輕珠寶不輕了，荷包也要變輕了。

