獨家》百億吊車大王神助逆轉！他曝「瑤池金母帶路」驚人契機

百億身價的「吊車大王」胡漢龑分享與瑤池金母淵源。(照片/游定剛拍攝)

64歲「吊車大王」胡漢龑，如今與4妻14名子女住在市值5億的竹北「小羅浮宮」豪宅，掌舵啟德機械重機工程，事業做到亞洲前三，甚至砸下40億在寶山打造「白宮」。然而，看似風光的他，人生起點卻十分清苦，靠著不服輸的拚勁與信念改寫命運的傳奇。

胡漢龑從小家境困苦，不愛念書，為貼補家用半工半讀，後來跟著父親胡鵬飛一起當吊車助手。讓父子倆逆轉命運的關鍵，竟然來自瑤池金母的一段「神助」。

「吊車大王」胡漢龑將12米6高的瑤池金母安座於40億寶山「白宮」外。(照片/何祥瑀拍攝)

胡漢龑向《中時新聞網》透露，父親早年生活艱難，曾在廟裡向瑤池金母許下驚人宏願：「哪一天我飛黃騰達，就蓋廟還願。」在當時根本不可能實現的誓願，卻意外變成命運轉折點。

「吊車大王」胡漢龑掌舵啟德機械重機工程，目前在機械運輸界位列亞洲前3名。(照片/胡漢龑提供)

離奇的是，許願不到半年，胡鵬飛便意外創業，從員工變老闆。胡漢龑也跟著投入吊車工作，不到半年就買下第二台吊車。年輕的他更曾「偷開吊車出去接案」，賺進人生第一桶金，從此父子名聲大響，成為地方有名的「父子雙雄」。

「吊車大王」胡漢龑的父親胡鵬飛(圖右)早年向瑤池金母許下驚人宏願。(中時資料照)

約十年後，台灣半導體急速起飛，新竹科學園區蓬勃發展。父子倆再次到廟裡擲筊詢問是否投入高科技工程，竟連續獲得聖杯。他們順勢跨入半導體領域，靠著德碁半導體一舉賺進5000多萬。

為兌現承諾，父親在當地建廟還願。令人驚訝的是，廟落成後，工程合約「像開水龍頭一樣一直進來」，事業更是一帆風順。胡漢龑笑說，至今他和父親的名片上仍印著「瑤池金母天宏宮」，直呼：「瑤池金母才是我們的大董事長，我們只是小人物。」

