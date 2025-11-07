獨家／百元平價雙蟹粥「立冬」吃 高CP值吸饕客

時序來到24節氣的立冬，加上正值螃蟹季節，不少業者順勢推出螃蟹料理。（圖／東森新聞）





時序來到24節氣的立冬，老祖宗的智慧指寒冷的季節要來了，這也代表熱食商戰開打，加上正值螃蟹季節，不少業者順勢推出螃蟹料理，像是有現撈的紅蟳砂鍋，滿滿蟹黃兩人吃千元有找。更有業者推出平價雙蟹粥，以雞湯為底，加入螃蟹與蛤蜊慢火熬煮，單人份竟然只要百元價。

兩隻螃蟹和配料丟進鍋中，加入雞高湯，點火悶煮到熟。鍋子掀起來冒出熱氣，兩隻紅通通螃蟹夾到碗中，留下精華高湯，把白飯放進鍋中熬煮吸收湯汁，裝碗後再把螃蟹夾進來，最後撒上蔥花和胡椒。雙蟹粥上桌，一個人也能吃得澎湃，一碗150元有兩隻牛蹄蟹，標榜高CP值，在網路上爆紅。

粥大福分店透露，開賣第一天，備貨80份全部賣光光，後續依照貨況每天限量，尤其近期是螃蟹季，加上天氣越冷，詢問度也越高。

紅蟳經過師傅快手處理，露出滿滿蟹黃。另一種風味螃蟹粥用砂鍋熬煮，先加了生米、豬油、薑片等，大火熬米湯，不斷煮滾後加水，持續翻攪很搞剛。後續加入香菇、芋頭調味料，再把主角紅蟳送進去，換上橘紅色外衣，煮得差不多再丟進蝦子，就可以起鍋上菜。萬華稻香園陳記潮汕砂鍋粥主打道地風味，兩人份膏蟹粥900元。

民眾：「這個價位可以接受，對，因為他食材都用比較好，天氣冷，吃點暖和的東西會比較好吧。」

稻香園陳記潮汕砂鍋粥店長郭先生：「紅蟳牠有那個膏，有那個蛋，熬的時候牠的蛋會分布在粥裡面，你吃的每一口粥，都有蛋的鮮味。」

而全台平價螃蟹粥都很夯，包括金山大碗螃蟹，一大碗紅蟳粥790元；高雄阿祥螃蟹海鮮粥，一碗200元有滿滿配料。還有螃蟹火鍋也用價格搶客，極蜆鍋物推出爆蟹鍋499元，主打紅蟳霸氣下鍋，百顆鮮活蛤蠣，一開鍋就是鮮味撲面而來；豪饌麻辣火鍋則推出消費就送秋蟹一隻。

進入秋蟹季，天氣越來越冷，業者大推螃蟹，用價格、用口味，搶攻你的味蕾和荷包。

