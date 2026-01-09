獨家／百歲人瑞娶6旬看護 家屬氣炸怎會讓他們輕易登記

社會中心／綜合報導

持續來帶您了解，這一起人瑞和看護結婚的案件！68歲的看護，變成102歲老先生的配偶，還不讓老翁的子女探視，這讓家屬氣炸了，質疑戶政事務所人員，怎麼會讓他們輕易登記，對此，戶政單位表示，當時，人瑞的意識清楚、對答如流，一切合法合規，律師則分析，子女們得證明老翁被騙婚，才有可能"撤銷婚姻"。

兒子來探望百歲人瑞的爸爸，沒想到，竟然被看護狠狠拒絕，晾在門外！

連警察都來了，看護不開門就是不開門，堅持這是身為102歲老翁配偶的權力。

想看爸爸，不得其門而入，王先生無奈又錯愕，甚至也質疑，這一樁婚姻的背後，是為了龐大的利益，周遭鄰居對於老翁和看護的互動，也略有所聞。

鄰居的話，傳到老翁子女的耳裡，簡直快氣炸了，後來得知兩人竟然已經結婚，更是七竅生煙，痛批當初登記時，難道戶政人員沒有覺得怪怪的嗎？戶政事務所表示，當下老翁對答如流，一切合法。





爸爸的看護，突然變成的繼母，讓當兒子的難以接受，要和看護對簿公堂。





