獨家／皮卡撞到車沒停！特斯拉閃大燈 國道苦追2.6公里

特斯拉駕駛一路閃大燈，追了2.6公里，最後雙方才在避車彎報警。（圖／東森新聞）





國道一號五股路段，日前有民眾開特斯拉上班，途中被皮卡擦撞，因為對方沒停車，他一路閃大燈，追了2.6公里，最後雙方才在避車彎報警。民眾不滿，指出皮卡駕駛自稱「沒感覺撞到東西」，認為是自己被撞。而警方初步認定，是皮卡變換車道不當，才導致車禍。

特斯拉駕駛開上國道，準備好心情要迎接上班，就在駕駛快與另一輛車併行同時，一輛皮卡從兩輛車中間超車，切換車道。只見特斯拉車身晃了一下，皮卡則在一度減速之後，繼續往前開。

特斯拉駕駛：「發生碰撞之後，這台車就跑走了，追了好長一段，然後一直閃他大燈，他才停下來，之後就報警。」

案發在國道一號北向32.6公里處五股路段，警方初步調查，皮卡疑似變換車道不當，擦撞到行駛在外側車道的特斯拉，最後兩輛車直到北向30公里處的避車彎才停下，等於特斯拉駕駛一路追了2.6公里。

特斯拉駕駛：「維修費目前初估大概11萬多，前保桿、左葉葉子板、鋁圈受損，主駕駛的門開不了。」

對此，其他警方分析，皮卡在擦撞之後，繼續開了2.6公里，恐怕已經違反道路交通管理處罰條例，未依規定處置，最高可以開罰3000元。

特斯拉駕駛：「到警局現場的時候，對方就是說他沒有感覺撞到東西，後面看了影片，還說是他被撞，一副跟他沒有關係的樣子。」

至於有其他民眾擔心，國道上停到路肩有二次事故風險。警方則指出，輕微車損，稍微往前開到就近避車彎，或甚至下交流道才停車，都沒有問題。而如果被擦撞，發現對方沒停車也不要追，拿行車影像事後報案，更加安全。

