獨家／盜圖賣馬卡龍！服飾闆娘反遭詐團私訊嗆聲

高雄一名身兼服飾店老闆娘的網美遭詐。（圖／東森新聞）





高雄一名身兼服飾店老闆娘的網美，在網路上看到有人販售草莓馬卡龍，一盒100元，覺得對方應該剛創業，下單50盒並轉帳100元當訂金，填寫資料驚覺有異，決定改約面交，對方竟打電話來罵人，還是一名中國口音的女子，這名闆娘上警局報案，事後比對才發現，詐騙集團盜用其他馬卡龍業者甜點圖片在騙人，被盜圖的店家也發聲明提醒顧客別上當。

服飾店老闆娘林小姐：「跟大家講一下我為什麼，我昨天晚上我會半夜衝去報案。」

身兼網紅的服飾店老闆娘，半夜急忙去報案，因為他差點被詐騙。

廣告 廣告

服飾店老闆娘林小姐：「我在Threads上面買了草莓馬卡龍，我會選擇他是因為他直接標記高雄可以面交，我當時去私訊詢問的時候，他的ig是完全沒有粉絲的，我當時的念頭只有一個，就是啊他剛創業，他好值得被鼓勵，訂金多少錢他就跟我說50塊，他真的剛創業他真的需要幫忙，我馬上打了100元給他。」

想在Threads上網購馬卡龍，給創業者信心和支持，再加上對方賣的馬卡龍，中間夾了一整顆草莓，粉白配色看了少女心噴發，1盒才100林小姐直接下單50盒，耶誕節可以送員工，哪知道對方卻開始要他填寫重要個資。

服飾店老闆娘林小姐：「他給了我一個超商的連結，我點進去填單的過程中，竟然要求我填寫身分證字號。」

填寫完個資卻跳出交易失敗的通知，馬卡龍賣家便要林小姐去超商LINE帳號實名制，但這帳號追蹤人數不到3百人，林小姐意識到可能是詐騙，要求面交對方卻開始情緒失控。

詐騙賣家VS.服飾店老闆娘林小姐：「那我其他客人怎麼辦，你沒有認證好把我賣場都鎖定了，我還有很多人的訂單信息都在裡面都看不到。」

操著中國口音的女子，情緒很激動還怪林小姐一個人把後面訂單全卡死，這讓林小姐更確信電話另一頭是詐騙，發短影音提醒大家，詐騙集團看了居然跑來私訊辱罵。

服飾店老闆娘林小姐：「他昨天居然傳了私訊罵我，他說你個XX，100塊給你換功德，然後他還罵我日文髒話。」

遭盜圖的馬卡龍業者，也在官網貼出公告，要消費者不要在官網以外的地方下單，但類似的詐騙手法不只網購馬卡龍。



上次韓團TWICE來台，有詐騙集團佯裝是粉絲，以免費送應援物為誘因，要上鉤的民眾填寫個資，一步步要被害人去ATM匯款。

網美服飾店闆娘，耶誕節想訂草莓馬卡龍，遇到盜圖假賣家，還好只付了100元訂金沒有全部匯款。

更多東森新聞報導

物流車占車道卸貨影響交通 駕駛竟嗆：想比大聲嗎？

獨家／控里長父子嗆聲、找碴！永和「唐記豆花」：快做不下去

叫外送填「備註」遭轉單 作家被嗆喊：感受差

