獨家／目睹警開槍！帶團台人伊朗「跨年變逃難」 曝驚險過程

伊朗近期局勢惡化，在當地的台灣人原本去跨年卻變逃難。一名住在土耳其的台灣旅遊業者熊先生，帶團到伊朗跨年，旅途期間示威情勢不斷升溫，地陪也建議要提早離境，7日他更親眼看到警察對示威群眾開槍，讓他感到無比震撼。而到機場後，航班幾乎都取消或延誤，他當機立斷開車走陸路，開了12個多小時才回到土耳其。為了自身安全起見，他堅持不露臉，接受《EBC東森新聞》獨家專訪講述這段逃難經歷。

鏡頭拍下伊朗蘇珊城，古城旁視野相當遼闊，住在土耳其的台灣旅遊業者熊先生，近期帶團到伊朗考察兼跨年，沒想到就嗅到緊張情勢。

旅行業者熊先生：「我們是故意不跟團員講這些東西，但當然有察覺不同，比如說我們要參觀某個清真寺的陵墓，以前是比較OK的，但是他就覺得，必須找到管理外國人的，比如說有翻譯，他才讓我們進去。」

1月4日送客人離境，熊先生又回到伊朗，沒想到7日在哈馬丹的布阿里西納廣場遇到恐怖一幕。

旅行業者熊先生：「我是不敢看，我沒有辦法接受槍口對人民，我是聽到就已經很驚嚇了。我就問我的導遊，這不是對空鳴槍嗎，他說怎麼是對空鳴槍？我就真的有看到有人受傷被捕，也聞到催淚瓦斯的味道。」

大批民眾趁夜示威，沒想到被警方暴力對待，熊先生目睹這一幕驚訝又害怕。隨著伊朗局勢不斷惡化，地陪數度提醒要他提早離境。

旅行業者熊先生：「1月8日我到機場等候的時候，9點左右就全面斷網，甚至連室內電話打電話都打不通，短訊也發不出去。」

熊先生當天拍下機場航班表，只見班機不是延誤就是取消。旅行業者熊先生：「以我的判斷，我覺得是不會飛，果真到現在為止，航班也都還沒有恢復正常，連機場的網路都切斷，是很誇張的事情，照理說機場要有獨立的網路系統。」

眼看機場是不會開了，熊先生當機立斷走陸路回去，從伊朗德黑蘭到土耳其凡城1000多公里的距離，開車開了12個小時，還遇到5次安檢。

旅行業者熊先生：「我從伊朗要進入土耳其的邊境，短短的1公里，我搞了快要1個小時，革命衛隊的盤檢，我的行李都被弄得亂七八糟。」

本來帶團到伊朗，最後卻變逃難，還遇到警方開槍驚險過程，永生難忘。

