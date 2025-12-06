獨家／直播主「鳥仔師」遭盜片 15客遭詐！買烏魚子變地瓜
民眾都會在農曆年前，搶著採購年菜、伴手禮，台中知名直播業者「鳥仔師」卻被冒名盜用影片。有一堆客人投訴反映，他們在一頁式網站下單買烏魚子，收貨開箱竟變成是地瓜，至少15人受害，無辜業者還被顧客留言痛批飆罵，超無奈。鳥仔師就強調，野生烏魚子行情價一斤至少1800元以上，如果低於1200元，幾乎就是假的，不可能。
遭詐團冒名直播主鳥仔師：「每一塊烏魚子，吃起來都不一樣。」
業者中氣十足，認真介紹烏魚子。他是從台中起家的海鮮直播主鳥仔師，特色是一邊介紹、一邊烹調料理，臉書有11萬粉絲，中部、北部都有分店。他從11月開始大力宣傳烏魚子，卻沒想到自己的影片竟被詐騙集團冒用，以一頁式廣告誘騙，最少15名顧客上當下單，收到貨一打開包裹，烏魚子卻變成地瓜或小魚乾，超傻眼。
遭詐顧受害顧客：「那個時候頁面是賣1690元，有30片烏魚子，我想說怎麼會那麼便宜，我就下單啦，結果來地瓜。」
一堆顧客被騙受害，到官網留言批評痛罵，讓鳥仔師不堪其擾，很頭痛。網搜才發現，冒名影片竟流竄許多平台。
打開一頁式詐騙網站，標題寫著「鹹香烏魚子超值優惠，讓人吃過就難忘的好滋味」，往下滑產品資訊寫得一清二楚，還附上SGS報告跟產險保證書，增加可信度。付款的位置還寫著「165反詐騙，貨到付款還怕什麼」，不仔細看就跟真的一樣，難以辨別，但從價格判斷就知道，這些通通假的。
遭詐團冒名直播主鳥仔師：「一兩到一兩半的烏魚子，在詐騙集團那邊都差不多31元，但其實最小塊的烏魚子，一塊大約在100元，這是它的行情，差不多用三分之一的價格來做詐騙。」
對比兩者的價格，同樣30包1兩到1兩半的烏魚子，直播主賣2220元，一頁式詐騙卻只要1690元，換算下來價差大約1/3。直播主也說，頂級野生烏每斤行情價最少也要1800，不可能會低於1200元；每包75克的一口烏，更不可能少於150元。
遭詐團冒名直播主鳥仔師：「買東西不要貪圖便宜，你只要貪圖便宜，就是會被詐騙集團詐騙。」
再過2個多月就要過農曆年，烏魚子也是民眾採購年菜、伴手禮的首選之一。網路上看到價格超便宜的，千萬別心急，多方查證才能避免詐騙，荷包失血。
更多東森新聞報導
快訊／新北中和驚傳「男子墜樓」 倒臥加油站慘死！
恐怖情人！前鉛球冠軍埋伏持刀殺害前女友 裁定延押2個月
國3茄苳段聯結車失控追撞 「一家5口受困」岳母不治
其他人也在看
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 14
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 85
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 104
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 275
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 天前 ・ 67
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
NBA／嘆好友遭無情對待！ 甜瓜告誡戴維斯和威少：小心別成下個保羅
「控衛之神」保羅（Chris Paul）3日驚傳和快艇分道揚鑣，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在節目《7 PM in Brooklyn》上不但相當心疼好友的處境，他還向戴維斯（Anthony Davis）、威斯布魯克（Russell Westbrook）和德羅森（DeMar DeRozan）3人喊話，要他們小心別變成下個保羅。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 18
道奇想再迎回貝林傑補強外野！可組成最強MVP四連星打線
體育中心／綜合報導衛冕軍道奇隊在休賽季還沒有任何重大補強，對於爭奪兩大外野手塔克（Kyle Tucker）和貝林傑（Cody Bellinger），道奇傾向簽回老同學貝林傑，除了能強化外野，也能和原先的MVP三連星，進一步組成更狂的MVP四連星。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 2
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 370
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181
不婚不生遺產怎辦，刪除特留分手足還能繼承？他揪法務部謊言：遺囑被架空
繼承爭議時有所聞，如今在高齡化、少子化家戶結構改變下，台灣遺囑協會9月發起「廢除兄弟姊妹特留分」連署，主張檢討《民法》保障兄弟姊妹享有遺產「特留分」的條文，避免被繼承人立下遺囑卻無法按自行意志分配遺產，引發大批民眾響應。國民黨立委吳宗憲在臉書指出，他已提案廢除兄弟姊妹特留分，3日已啟動修法，呼籲外界共同監督法務部，別再拖延。「刪除兄弟姊妹特留分，回到遺囑自由......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 27
週末回溫！下週強冷空氣再殺到 「這2日」恐迎首波大陸冷氣團
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，5日晨至6日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
批賴瑞隆處理事情能力糟 前綠委遭翁達瑞出征嗆：動機可疑
表態角逐2026年高雄市長選戰的綠委賴瑞隆，他的兒子被爆涉校園霸凌，賴瑞隆雖召開記者會道歉，但受害家長並不買單，相關爭議持續延燒中。前綠委謝欣霓批評賴瑞隆處理事情能力非常糟糕，但卻遭旅美教授翁達瑞嗆聲「動機可疑」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 49
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 76
《苦盡柑來》CP牽手放閃領情侶獎！ IU甜喊：謝謝朴寶劍
韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）下午4點在高雄世運主場館揭獎，IU與朴寶劍今以主演的夯劇《苦盡柑來遇見你》勇奪最佳情侶獎，IU挽著朴寶劍的手走向領獎台，甜暈全場5萬人！鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1