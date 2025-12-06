獨家／直播主「鳥仔師」遭盜片 15客遭詐！買烏魚子變地瓜

有顧客訂購烏魚子，送來的卻是地瓜。（圖／東森新聞）





民眾都會在農曆年前，搶著採購年菜、伴手禮，台中知名直播業者「鳥仔師」卻被冒名盜用影片。有一堆客人投訴反映，他們在一頁式網站下單買烏魚子，收貨開箱竟變成是地瓜，至少15人受害，無辜業者還被顧客留言痛批飆罵，超無奈。鳥仔師就強調，野生烏魚子行情價一斤至少1800元以上，如果低於1200元，幾乎就是假的，不可能。

遭詐團冒名直播主鳥仔師：「每一塊烏魚子，吃起來都不一樣。」

業者中氣十足，認真介紹烏魚子。他是從台中起家的海鮮直播主鳥仔師，特色是一邊介紹、一邊烹調料理，臉書有11萬粉絲，中部、北部都有分店。他從11月開始大力宣傳烏魚子，卻沒想到自己的影片竟被詐騙集團冒用，以一頁式廣告誘騙，最少15名顧客上當下單，收到貨一打開包裹，烏魚子卻變成地瓜或小魚乾，超傻眼。

遭詐顧受害顧客：「那個時候頁面是賣1690元，有30片烏魚子，我想說怎麼會那麼便宜，我就下單啦，結果來地瓜。」

一堆顧客被騙受害，到官網留言批評痛罵，讓鳥仔師不堪其擾，很頭痛。網搜才發現，冒名影片竟流竄許多平台。

打開一頁式詐騙網站，標題寫著「鹹香烏魚子超值優惠，讓人吃過就難忘的好滋味」，往下滑產品資訊寫得一清二楚，還附上SGS報告跟產險保證書，增加可信度。付款的位置還寫著「165反詐騙，貨到付款還怕什麼」，不仔細看就跟真的一樣，難以辨別，但從價格判斷就知道，這些通通假的。

遭詐團冒名直播主鳥仔師：「一兩到一兩半的烏魚子，在詐騙集團那邊都差不多31元，但其實最小塊的烏魚子，一塊大約在100元，這是它的行情，差不多用三分之一的價格來做詐騙。」

對比兩者的價格，同樣30包1兩到1兩半的烏魚子，直播主賣2220元，一頁式詐騙卻只要1690元，換算下來價差大約1/3。直播主也說，頂級野生烏每斤行情價最少也要1800，不可能會低於1200元；每包75克的一口烏，更不可能少於150元。

遭詐團冒名直播主鳥仔師：「買東西不要貪圖便宜，你只要貪圖便宜，就是會被詐騙集團詐騙。」

再過2個多月就要過農曆年，烏魚子也是民眾採購年菜、伴手禮的首選之一。網路上看到價格超便宜的，千萬別心急，多方查證才能避免詐騙，荷包失血。

