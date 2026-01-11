獨家／直擊變天前夕1：200美金換一布袋鈔票！買優格竟要「分期付款」

記者彭光偉／台北-伊拉克報導

在伊朗出生的庫德族人易馬丁，接受三立新聞網獨家專訪，談到他在伊朗看到當地貨幣貶值的真實慘況，當地人為了生活，甚至連購買基本民生食品都出現困難。

伊朗經濟遭到長期制裁，加上政府效能不彰，內部通貨膨脹已達失控狀態。三立新聞網獨家專訪日前剛從伊朗返回伊拉克庫德自治區的庫德族人易馬丁，他還原了當地貨幣貶值的真實慘況，當地人為了生活，甚至連購買基本民生食品都出現困難。

易馬丁表示，他此次前往伊朗僅攜帶200美元（約合新台幣6000多元），原以為這筆錢在當地支撐不了一週的開銷，沒想到換匯後，換回來的伊朗里亞爾（Rial）鈔票數量多到「口袋完全塞不下」，手裡還得拿著厚厚一疊。

根據易馬丁的觀察，伊朗當地的平均月薪極低，約僅有新台幣4000元至5000元。雖然當地物價與台灣相比便宜約30%至40%，但相較於微薄的薪資，生活成本依然高得嚇人。他舉例，自己的伊朗親戚買了一支二手的iPhone 14 Pro，售價約新台幣2萬元，這對台灣人來說或許還能負擔，但對伊朗人而言，卻是整整半年甚至一年的薪水，被視為極其珍貴的資產，拿在手上就像是捧著黃金一般。

伊朗市集（圖／翻攝自維基百科）

易馬丁指出，伊朗貨幣匯率波動劇烈，他去的一個月內就貶值了30%，這導致商店內沒有固定標價，因為「早晚價格都不一樣」。由於現金貶值速度太快且攜帶不便，現在當地人交易多改用銀行卡。

最讓他感到衝擊的是，在超市裡連購買基本物資都變得困難。易馬丁親眼目睹架上貼著告示，購買「優格」、「雞蛋」等乳製品或日常食物，竟然可以「分期付款」。他表示，這顯示人民已經窮到無法一次支付購買基本食物的費用。街上的景象也反映了經濟停滯，路上行駛的汽車幾乎都是1980、1990年代的老舊車款，完全看不到新車或外國進口車，整個社會彷彿被凍結在數十年前。

