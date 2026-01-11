獨家／直擊變天前夕2：氣氛肅殺「像北韓」！少女脫頭巾 不敢直視警察

記者彭光偉／台北-伊拉克報導

伊朗示威潮中，一名兜帽男子隻身阻擋軍警部隊的身影，在社群上被加工成支持反政府行動的海報。（圖／翻攝自X平台 @fightforpersia）

三年前伊朗爆發「頭巾革命」雖遭鎮壓，但社會氛圍已悄然改變。在伊朗出生的庫德族人易馬丁此次返回出生地，親身感受到極權統治下的肅殺氣氛，以及年輕世代冒死爭取自由的細微變化。

易馬丁描述，當他穿越邊境進入伊朗時，第一感覺是「好像到了北韓」。他因為父母躲避伊拉克戰爭而出生在伊朗，並且在伊朗生活過一段時間，但他踏上伊朗土地時確有濃烈的不安全感，仍強烈感受到隨時可能被抓、且無法獲得公平審判的恐懼。他回憶童年記憶，伊朗到處都是警察，人民不敢談論政治，而這種緊張感至今未變，甚至在某些方面更加緊繃。

然而，高壓之下仍有縫隙。易馬丁觀察到，在頭巾革命之後，街頭上開始出現未戴頭巾的年輕女性，這在30年來幾乎是不可能發生的事。這些女性多半是高中生或大學生，她們雖然穿著保守的長衣遮蓋身體，但堅持不戴頭巾。易馬丁形容，這些女性走在街上時並非輕鬆自在，而是神情緊張、走路速度很快，眼睛直視前方，不敢隨意張望，顯見她們是在恐懼中堅持表達立場。

對於執法者的態度，易馬丁也發現了變化。過去伊朗警察會混雜在人群中，與民眾距離很近，但現在警察多半站在遠處觀察，似乎也避免過度深入群眾，顯示公權力與人民之間的互信已蕩然無存。

易馬丁透露了一位女性親戚的遭遇。這位親戚是大學生，某日放學途中無意間撞見抗議現場，警察隨即指著她要抓人，她雖然大喊「我沒做什麼」，但隨後便聽到子彈打在地板上的反射聲響，嚇得她拔腿狂奔。易馬丁指出，即便沒有參與抗議，年輕人在政府眼中本身就是潛在威脅。他強調，這一次參與抗爭的人都知道風險極高，如果失敗，面臨的可能是死刑或無期徒刑，因此大家都有「豁出去」的心理準備。

