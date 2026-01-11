獨家／直擊變天前夕3：對政經絕望！「外星人來救都行」 軍警恐倒戈？

記者彭光偉／台北-伊拉克報導

伊朗德黑蘭天際線，2025年底大批抗議民眾因為政治和經濟問題走上街頭。（圖／翻攝自維基百科）

伊朗政權面臨內憂外患，經濟崩盤加上長期的政治高壓，讓人民的憤怒積累到臨界點。易馬丁在採訪中指出，伊朗人現在對改變的渴望已經超越了意識形態，甚至不排斥外部勢力的介入，就連「外星人」來救都可以。

易馬丁用「偏頭痛」來比喻伊朗人民的處境。他說，就像一個人偏頭痛發作到痛不欲生時，只要能止痛，哪怕藥物有副作用，甚至會讓人死亡，病人都願意嘗試。現在的伊朗人正是如此，生活痛苦到「沒有什麼可以失去」，因此不管是美國、以色列，甚至是「外星人」來幫忙推翻政府，他們都能接受。這並非代表他們喜歡這些國家，而是對現任政府徹底絕望。

對於政權是否可能更替，易馬丁持審慎態度。他提到，伊朗政府擁有強大的軍警力量與鎮壓經驗，但這次抗爭出現了一些過去少見的跡象。例如，部分軍警在面對群眾時顯露出疲態與猶豫，易馬丁認為，一旦軍隊內部開始出現倒戈，哪怕只有一兩百名士兵轉向，政權就可能在幾天內崩塌。他形容這像是一塊玻璃，經歷了數次抗議的撞擊，裂痕已經越來越大，只差最後一擊。

在資訊封鎖方面，伊朗政府手段依舊強硬。易馬丁表示，採訪前一天晚上發生大規模抗議，政府立刻切斷網路。他所在的Telegram群組原本有上千人活躍，會按讚或轉發訊息，但在斷網後，閱讀量瞬間掉到剩下不到二、三十人，顯示內部訊息完全發不出來。

至於後哈米尼時代的想像，易馬丁轉述當地人的看法指出，雖然流亡海外的前國王巴勒維之子（Reza Pahlavi）是目前民間討論度較高的人選，但人民並沒有一致看法，大家唯一的共識就是「這個執政黨必須下台」、「不要再用宗教控制國家」。人民厭惡高層官員滿口宗教道德，子女卻在國外享受奢華生活，這種偽善是引爆怒火的主因之一。

