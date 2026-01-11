獨家／直擊變天前夕4：僅隔一線天堂地獄！車停戶外10分鐘零件恐被拔光

記者彭光偉／台北-伊拉克報導

波斯波利斯遺址的萬國門，象徵著帝國曾經的輝煌，如今伊朗神權統治備受挑戰。（圖／翻攝自維基百科）

同樣是庫德族人聚居地，伊拉克庫德斯坦與伊朗庫德區僅隔著一條邊界，發展與治安卻呈現天壤之別。在伊朗出生的庫德族人易馬丁比較兩地現況，感嘆貧窮如何摧毀了伊朗的社會信任與治安。

易馬丁指出，在伊拉克的庫德斯坦，治安相當良好，民眾出門三、四天甚至不需要鎖門，金飾店展示櫃大多是玻璃製，也不用特地鎖起來。然而一進入伊朗，氣氛截然不同。由於經濟困頓與毒品氾濫，伊朗的竊盜問題非常嚴重。易馬丁描述，自己的親戚車子絕對不敢停在外面超過兩分鐘，否則後照鏡、輪胎等零件隨時會被偷光。因此，當地居民回家後，第一件事就是把車停進屋內或有大鐵門深鎖的院子裡，時刻提防小偷。

廣告 廣告

除了治安，兩地的發展差距也正在擴大。易馬丁提到，伊拉克庫德斯坦的首府艾比爾（Erbil）近年來發展迅速，已有國際城市的雛形，外國人隨處可見，女性投入職場的比例甚至比男性還高，夜生活與飲酒文化也逐漸開放，與十年前戰火頻仍的景象大不相同。

相對之下，伊朗空有豐富的觀光資源卻無法發揮。易馬丁表示，伊朗擁有壯麗的雪山、沙漠、森林以及無數的歷史古蹟，食物也非常美味，且伊朗人說話輕聲細語、很有禮貌。他認為如果政治環境改變，台灣人會非常喜歡去伊朗旅遊，但現階段因為貧窮與政治敏感，外國人前往風險極高。

易馬丁透露，伊朗政府對外國記者極度敏感，因為無法完全掌握，因此很容易將其視為間諜。他還提到曾有許多流亡海外的伊朗歌手、藝術家，因為歌詞或言論觸怒政府，至今無法回國，只能在海外思鄉。他在訪談中提到，希望伊朗革命成功後政局恢復穩定，他能開車帶著台灣朋友，跨過那條僅需40分鐘車程的邊界，一探這個文明古國的真實樣貌。

更多三立新聞網報導

英媒：伊朗女性燃燒最高領袖照片來點煙 挑戰權威規範

獨家／逆風伊朗1：沒革命？罷市全為逃稅 譏流亡皇子：只會花爸遺產

獨家／逆風伊朗2：物價飆漲！在台伊朗人淪金融孤兒 控美發動飢餓戰爭

獨家／逆風伊朗3：痛罵納坦雅胡惡魔！商疑哈瑪斯突襲放水：以肯定知情

