獨家／直擊！年貨大街多臨時小攤商「無發票、收據」

年貨大街出現未來商品，還好是這位消費者消費完隔天就享用，進而發現。但其實來到年貨大街採買，由於很多攤商都是臨時過來擺的，加上很多是小規模營業，像是買零嘴或糖果等，都不用開立統一發票。就有消費者擔心，萬一遇到糾紛該如何舉證，因為詳細消費地點、時間，相關資訊都沒有。

糖果1顆、2顆挑挑選選，最後秤重結帳。民眾VS攤商：「我們這樣是100元整嗎？還是？（對100元整），喔喔喔，有發票嗎，（沒有發票）。」

不只糖果沒有，麻粩這攤也沒有，一手交錢一手交貨就結束，沒有發票。另一家乾貨店，則是沒有主動問就不會給。

在年貨大街有非常多的攤商，下雨天也非常多人來逛，部分是臨時攤商，而且還沒開發票。所以就有消費者擔心，如果像買到這種上面沒有LOGO也沒有連絡方式的商品，之後如果有消費糾紛該如何舉證。

像是買完要怎麼證明是在哪個店家消費，就算有品牌的，但詳細的消費時間、地點又要如何證明？

消費者：「因為我們也不會買太多，一年當中也不會吃太多啦，對，所以不是很介意啦。」

消費者：「當然是還是會看一下製造日期，有效期限會問他們一下。」

消費者：「我不會找店家剛經營的那一種，所以這樣子的話，就會比較可以確定說是（有品質），就之後有問題，還可以來這邊就是換或什麼的。」

對此北市商業處表示，業者若為小規模營業，或是專售未經加工的生鮮農漁產品，確實可免開發票。不過許多攤商已辦理稅籍登記，消費者可以要求開立收據，因此若有要參加消費滿額抽獎活動，才有憑證。

不過如果都是買小東西沒發票沒收據，可能就變成獎項看得到、參加不到。年貨大街消費難免就會遇到沒發票的情形，還建議也可以挑選有品牌、有聯絡方式的商品，多一份資訊，多一份保障。

