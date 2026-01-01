獨家／直擊！ 紫南宮錢母在廟外開賣？ 「假錢母」網路流竄

《EBC東森新聞》獨家直擊，南投紫南宮於元旦發放「馬上發財」新年錢母後，引發熱烈迴響。（圖／東森新聞）





《EBC東森新聞》獨家直擊，南投紫南宮於元旦發放「馬上發財」新年錢母後，引發熱烈迴響。然而，許多向隅的民眾卻發現，廟外竟有攤商大張旗鼓開放預購，號稱最晚五天內即可拿到「馬年套裝錢母」，喊價高達一千八百元。不僅現場亂象頻傳，甚至連臉書社團、網購平台也傳出假錢母四處流竄的消息，引發關注。



實際走訪現場，紫南宮前攤販雲集，彷彿自成一座「錢母市集」，吸引大批未領到錢母的信眾詢問。攤商不僅聲稱是向周邊居民收購錢母後轉手販售，更標榜價格約落在1700至1800元之間，強調「比紫南宮還便宜快一半」。面對民眾需求，攤商信誓旦旦保證五天內到貨，琳瑯滿目的開運商品與聚寶盆中，儼然將神聖的錢母變成了熱門交易商品。

這股錢母熱潮不僅在廟外延燒，更擴散至網路世界。目前包括蝦皮購物、臉書社團等平台，皆可見有人公開兜售錢母。然而，這些商品來源不明、真偽難辨，雖然價格具吸引力，卻也讓不少信眾越看越擔心，深怕花了大錢卻買到來路不明的仿冒品，甚至落入詐騙陷阱。



對此，紫南宮主委莊秋安證實，已請檢調單位介入調查，發現許多市售錢母皆為仿冒品或詐騙手段，並非廟方正品。廟方再次鄭重呼籲，民眾若想求取錢母，仍應循正式管道參與廟方活動，切勿購買來路不明的商品，以免受騙上當，反而破壞了原本祈求平安、招財納福的美意。

