獨家／直球對決！回擊一星負評 高大成：不可能認輸

記者陳逸潔、蔡明憲、張博盛、邱瑞揚 / 台中報導

法醫高大成除了解剖驗屍，也有開業看診，從一般內科、兒科、糖尿病、高血壓都有在看，就連Google評論，他幾乎也都親自回覆，滿滿的五星好評有如粉絲告白專區，但面對一星惡評，他直球對決，不改直率嗆辣個性，直接回嗆。

高大成以手寫親自回覆Google評論。

法醫高大成：「只要喔，只要。」

靠著一指神功手寫，法醫高大成親回留言，不少人以為他只看死人、解剖驗屍，殊不知他不只是大學教授，也開業看診多年，一有空檔便逐一檢視Google評論。

廣告 廣告

面對一星負評，高大成霸氣回擊。

曾有網友質疑他的醫師專業「看不懂？不理解？」高大成立刻霸氣回擊，「你沒有來診所看過病，無權給診所評星」另有民眾抱怨，去了兩次都沒改善，第三次被告知不用再來了，高大成在底下回覆，「我有選擇患者的權利，如同您可以選擇前往何處就醫，高大成 敬筆。」

法醫高大成：「我說不然換藥，換了第三次來，又跟你說吃都沒有用，我說你就吃了沒用，來看三次了，還來做什麼，你找別家看，診所那麼多。」

面對五星留言，高大成表達感謝。

滿滿的五星留言中，部分像極了粉絲告白大會，有人誇張示愛「為了想看高醫師，我都想感冒了，希望高醫師健康甲霸二」，更有民眾激動表示，「終於來到我的偶像高大成醫生的診所，看到本人我真的要昏倒了，我真的不行了」高大成也不吝回應「謝謝妳」。

法醫高大成：「評五顆星我都會感謝他們，一顆星我也不會認輸啦，因為我不可能到一顆星啦，你給我評三或四顆星，我還可以接受，你給我評一顆星，我是沒有那麼爛啦，你不要來這一套。」

高大成直言，面對一星負評不會認輸。

高大成從內外科、小兒科至慢性病都有在看，他雖年紀漸長，但堅持每天開一診，除了看診外，也曝光他閒暇時行蹤，意外曬出他與前台中市長張溫鷹一起到彰化大啖羊肉爐。高大成的評論區宛如一部結合愛情、喜劇及戰鬥元素的電影，也讓網友們看得津津有味。

更多三立新聞網報導

獨家／重返政壇？台中北屯多2席議員缺 傳陳柏惟參選

館長嗨翻！「抖音商業號」終於開通了 粉絲人數、開播時間曝

鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了

陳玉珍提助理費除罪化 藍委助理：貪污預備犯草案

