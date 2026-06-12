獨家／相信代操「真的有賺到錢」電子廠老闆遭騙4千萬

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

電子廠負責人誤信網戀女子，以代操股票與結婚基金為名投資虛擬貨幣。（示意圖／東森新聞）





AI產業帶動台股持續走強，全民投資熱度居高不下，但也成了詐騙集團鎖定的新目標。一名電子廠負責人在網路上認識一名女子，對方先以代操股票、提供精準投資資訊取得信任，接著再以「一起存結婚基金」為由，誘騙他將資金投入境外虛擬貨幣假平台。直到前後投入高達4千萬元後，對方突然失聯，被害人才驚覺落入精心設計的投資愛情陷阱。

台股屢創新高，投資熱潮席捲全台，沒想到詐騙集團也趁勢出招，鎖定有資金實力的投資人下手。受害的S先生是一名電子廠負責人，他在網路上認識一名30多歲女子。對方每天噓寒問暖，三餐關心，甚至聲稱到廟裡替他求平安符，讓S先生逐漸卸下心防，進而接受對方推薦的投資方式。

廣告 廣告

受害者S先生：「她提供給我的股票資料其實都滿準的，我自己也有賺到錢，而且她真的有把獲利匯給我，所以讓人覺得很可信。再加上她年紀輕，我當時還覺得，女孩子應該不會騙我。」

原來這名女子自稱任職於證券公司，掌握許多市場內部消息，並表示可以協助代操股票、提高獲利。期間，S先生陸續領到約500萬元獲利，更加深了信任感。隨後，女子進一步表示，希望以結婚為前提交往，並提出一起累積「結婚基金」的想法，推薦他投資虛擬貨幣，將資金轉入特定平台。

平台帳面上的獲利數字不斷增加，看似獲利豐厚，但當S先生準備提領資金時，平台卻以各種理由要求先支付手續費。沒想到他再匯出60萬元後，對方竟突然失聯。不但先前代操股票賺來的500萬元全數吐回，最終累計損失更高達4千萬元。

受害者S先生：「她還會講很多專業術語，說他們有集保制度，如果提前退出必須先繳手續費，公司已經先幫我代墊款項，所以要先把費用補回去，我當時就相信了。」

虛擬貨幣與加密貨幣近年成為熱門投資工具，但專家提醒，來路不明的平台風險極高，民眾務必提高警覺。

虛擬通貨公會理事長鄭光泰：「建議民眾優先選擇台灣合法交易所，可以到金管會網站查詢合法業者名單。境外交易所非常多，其中不少幣種甚至不允許在台灣上架交易，民眾不要輕易嘗試。」

標榜低投入、高報酬的投資機會，往往暗藏陷阱。尤其當投資結合感情攻勢時，更容易讓人失去戒心。專家提醒，投資前務必確認平台合法性，避免落入「看得到獲利、領不到現金」的詐騙圈套，透過合法管道進行投資，才是守護資產最可靠的方法。

投資有風險 請小心謹慎

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

生理期也不放過！台中狼師稱「加強練習」2個月侵犯51次

快訊／新北疑毒駕！「三和夜市」自撞燈桿 車頭變形

新／東區酒店槍擊案！男遭友開槍「雙腿中彈」警南下逮槍手

