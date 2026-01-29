【獨家】看《冠軍之路》賴清德順勢勸進 蔡其昌深思後決定角逐黨團總召





2月1日立法院新會期開始，民進黨團幹部依例改選，立委蔡其昌今（29日）宣布登記參選總召，喊話這段時間收到不少派系同志的關心，將投入總召改選。據了解，關鍵就在於總統賴清德親自勸進，賴在1月10日共同觀賞「冠軍之路」的路上對蔡其昌表達要他「代表新世代出面承擔」的期盼，讓蔡其昌深思兩週後，決定登記總召選舉。

憂球賽、議事攻防兩頭抓空 賴清德勸進才點頭

民進黨團三長登記明（30日）截止，總召部分，現任總召柯建銘已經登記，蔡其昌今宣布送件，代表新潮流系統投入改選，也意味著新會期開始之前，會先協調，若協調不成，最晚在24日開議前的黨團大會上完成改選，民進黨團內將歷經「總召爭霸戰」。

現任總召柯建銘已登記競選。（資料照片／王侑聖攝）

現任總召柯建銘已登記競選

據透露，蔡其昌為了是否登記總召一事深思許久，主要是因為2026棒球經典賽開賽在即，他身為中華職棒會長勢必要親自督導、協調台灣隊訓練、東京出賽事宜，而立法院新會期預計在2月24日開議，面對協調新會期議事跟經典賽之間恐會兩頭燒，若球賽處理不好球迷不諒解；若因球賽影響議事協商也會讓黨籍立委、府院高層失望，因此蔡其昌起初對於登記總召一事相當保守。

據《上報》掌握，讓蔡其昌點頭的關鍵，就是賴清德親自勸進，1月10日蔡其昌邀請賴清德觀賞棒球紀錄片「冠軍之路」，兩人在前往電影院的路上，賴親口要蔡其昌幫忙立法院重任，參選黨團總召。據透露，賴清德對他表示希望能有年輕世代承擔跟投入的期盼，這也是讓民進黨繼續前進的新動力，不同階段要有不同世代在不同的位置協助國家往前走，賴殷殷勸說下也讓蔡其昌陷入深思。

賴清德希望蔡其昌能有年輕世代承擔跟投入的期盼，這也是讓民進黨繼續前進的新動力。（取自賴清德臉書）

賴清德希望蔡其昌能有年輕世代承擔跟投入的期盼，這也是讓民進黨繼續前進的新動力

朝野對立、預算卡關困難重重 蔡盼「尊柯」自許養成系黨鞭

據了解，思考期間蔡其昌也曾探尋黨內立委、前輩的意見，在新潮流系統奧援、也有跨派系同仁支持之下，他告知幾位立院同僚後，今天請助理送件登記參選總召。蔡其昌如今確定登記，未來預計將進入協調程序，協調不成就會在黨團大會上投票，依照慣例會在24日開議前的黨團大會上完成改選。

不過，現階段的府院決策方向不明確、立法院朝野對立僵持嚴重，掌黨鞭的位置並不輕鬆。行政院總預算仍持續卡關、軍購預算十度遭阻擋，執政黨重大建設與法案都難以過關的情況下，面對可能到來的黨內競爭，蔡其昌私下仍盼「尊柯」，希望柯身為大老、前輩，在剩下立委任期內，能以「培養黨鞭」看待他的登記，因為不能在柯卸任後，讓他突然上手，且總召職務將有極大耗損，但他是以承擔心態面對，過去蔡英文前總統時，他能與聞機要，深切體認對比前朝，府院黨黨團聯繫的不足，如有機會擔綱，他也盼府院，要有清楚的信任授權，否則難扮演好第一線折衝角色。

蔡其昌。（合成畫面／王侑聖、張家銘攝）

蔡其昌私下仍盼「尊柯」，希望柯建銘身為大老、前輩，在剩下立委任期內，能以「培養黨鞭」看待他的登記

相較於柯建銘在立法院的資歷與經驗，蔡其昌也是5屆立委，過去也曾任黨團幹事長，對議事攻防相當熟稔。不過讓他更加聲名大噪的則是掌中華職棒會長後，協助職棒改革、還在2024年帶領中華隊拿下12強世界冠軍，一時間收穫了大批粉絲。如今又重回議事攻防甚至是更加僵持難解的立法院，還必須先歷經與柯建銘協調、甚至可能進入投票階段對決，對蔡其昌來說，未來之路吉凶難料，但也因總統期盼與新世代改革，讓他不得不做下這個艱困決定。（責任編輯：殷偵維）