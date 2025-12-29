獨家／真假土魠魚羹怎分？「石喬」混充口感不同價差大

說到市面上賣的土魠魚羹，很多都不是真正的土魠魚塊。（圖／東森新聞）





說到市面上賣的土魠魚羹，很多都不是真正的土魠魚塊，而是用「石喬魚」切塊去炸，真正的土魠魚叫做「康氏馬加鰆」，嘴巴比較短，價格比石喬魚貴三到五倍，每公斤破千元，所以要怎麼分辨？找店家來教你。

炸過後鮮味仍在，口感紮實，台南一家開了45年的土魠魚羹名店，就堅持只用新鮮的馬加魚製作，一碗六大塊120元。

大塊土魠魚切條，連魚皮一起裹粉，再放入熱鍋炸。起鍋後再切塊，放在碗裡舀羹湯，加上豆芽菜，一碗有六塊土魠魚塊120元，這是台南開了45年的知名土魠魚老店，堅持只用新鮮正統土魠魚。

台南土魠魚名店老闆娘：「土魠魚它的口感偏比較紮實，其他的魚種會偏比較軟爛那樣。」

老闆娘說正統土魠魚成本高，但是經過比較，魚肉的細膩度甜度和油脂，吃起來都不一樣，一般顧客吃得出來嗎。

顧客：「也有吃過其他家，其他家魚腥味比較重，這個我覺得現炸的就還滿好吃的，你還是吃得出來它的魚塊跟其他的土魠魚塊會有分別，我覺得比較新鮮一點。」顧客：「有比較好吃。」

老闆娘說真正的土魠魚切片後紋路又白又明顯，這種土魠魚叫做康氏馬加鰆，體型修長，背部有灰綠色，腹部銀白，而且身體有一條條波浪狀黑紋，市面上常吃到比較便宜土魠魚羹中的魚，其實很多是馬加魚的近親石喬魚。

兩個相比較，馬加魚嘴比較短，油脂豐厚，而且很鮮甜，石喬魚又叫土魠舅，嘴比較長，油脂少，味道淡，兩者價格也差很大，以10公斤以上大魚，今天市場價，馬加魚一公斤破千元，石喬魚一公斤330，以不同時間和魚的新鮮度大小，價差約3至5倍。

東港魚販：(「（馬加魚）比較油比較軟，這樣價格高有的人要吃這個，有的人要吃便宜的。」

以目前物價和魚價，要吃到貨真價實，血統純正的土魠魚大碗的幾乎都要超過百元，一般民眾或許在魚炸過後，無法分辨出真假，價格上或許可以用來作為區分的參考。

