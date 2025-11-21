獨家／真是「蟹」囉！民眾大溪漁港買蟹遭控騙買「死蟹」

民眾到大溪漁港，花了一千三百元買螃蟹，被代煮店家發現是冷凍螃蟹。（示意圖／東森新聞）





花錢受氣！民眾到大溪漁港花了一千三百元買螃蟹，結果民眾抱怨第一次去就踩雷。他以為買到便宜螃蟹，但拿到代客料理店，卻被告知都是冷凍螃蟹。附近攤商表示，也有看到那批螃蟹，研判是死蟹，讓消費者超傻眼。對此，漁會理事長表示，這是第一次聽到有這樣的行為，不過之後也會加強宣導，避免類似情形。

撒上調味料、拌好靈魂湯頭，接著就是將炸得酥脆的整隻螃蟹放到鐵鍋中，不斷翻炒，讓螃蟹無死角地吸飽湯汁。到了吃螃蟹的黃金時期，許多饕客慕名而來，就是要吃最鮮的那一味。

大溪漁港螃蟹攤商：「這（肚子）只要是圓圓的就是母的，尖尖的就是公的。」

待宰的螃蟹被紅繩捆著，依然動來動去，活動力旺盛，不難想像有多新鮮。不過，有民眾日前沒吃到新鮮螃蟹，反而得到一肚子氣。民眾 PO 文表示，到大溪漁港，滿心期待吃螃蟹，但因為第一次去相當猶豫、害怕受騙。之後看到一家攤販，老闆跟他說這是新鮮螃蟹，而且只要賣 1300。接著他拿著買到的螃蟹去代客料理店，想請業者幫忙烹調，卻被告知這些都是冷凍的。

而《EBC東森新聞》也獨家掌握到，他買到的根本不是冷凍螃蟹，而是死蟹。不過，該如何判斷是新鮮螃蟹還是冷凍蟹？

鮮螃蟹、冷凍蟹如何判斷？

海鮮達人：「冷凍跟活體最大的差異點，就是在口感跟鮮甜上會有很大的差異。如果您買的不是活體螃蟹的話，一般價格會比較便宜。」

最直觀吃起來，就能感受到不一樣；當然，荷包上也能感受到差異。

海鮮達人：「因為活體螃蟹是時價，冷凍螃蟹的話，價格可能會跟活體螃蟹有數倍之差。」

但民眾特別到了大溪漁港，就是為了最鮮的海味，卻反而吃到不新鮮。漁會理事長強調，不容許這種行為。

海鮮達人：「如果跟消費者說得不清不楚、騙消費者，這是不對的，我們一定會再加強宣導。」

也有其他攤商在臉書發文表示，聽到有客人差點受騙，痛批這些努力被少數人用欺騙方式糟蹋，辛苦彷彿被抹成一攤灰。如今到漁港吃美食，建議遊客還是先做好功課，才不會吃了一肚子氣，更吃壞肚子。

