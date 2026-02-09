獨家／真「爆」栗！ 糖炒栗子微波加熱20秒變「災難」

民眾用微波爐加熱糖炒栗子大約20秒後，竟然差點把廚房給炸了。（示意圖／東森新聞）





冷冷的天吃點熱騰騰糖炒栗子，解嘴饞好滿足！有民眾買回家用微波爐加熱大約20秒後，竟然差點把廚房給炸了。只見微波爐內部佈滿殘渣，當事人直呼，明明按照建議的方式，根本是被騙了。

高溫烘烤糖炒栗子，香氣撲鼻，路過民眾聞香而來。冷冷的天買回家當點心，但有人在享用之前想說先加熱一下，沒想到美食非但沒吃成，還很崩潰。

只見微波爐裡佈滿糖炒栗子的殘渣碎屑，原本滿滿一整盤，瞬間只剩下零星幾顆，嚇壞當事民眾，直呼好傻眼。

當事民眾林郁靜：「還滿大聲的，就一開始好像聽到嗶嗶啵啵，後來就蹦了一大聲，本來想說馬上把電關電，可是就來不及了。我打開的時候，那個栗子已經爆的整個都是了。」

當事人頓時覺得自己被騙了，明明是按照包裝步驟，怎麼才加熱沒多久，栗子就已經爆了。

當事民眾林郁靜：「清超久的，因為那個微波爐裡面卡的整個都是，而且它又都是糖炒栗子，又有水分又黏黏的。」

不想重演清理微波爐惡夢，專家提醒，加熱前這動作真的不能省：先將糖炒栗子外殼剪開、敲開，或切出一到裂痕。專家提醒，這樣一來才能釋放食物的內部壓力。

化學老師張丕白：「糖炒栗子本身的外殼是堅固的，裡面內部的果心，水蒸氣立刻蒸發，本來的空氣也會膨脹，外殼一堅硬的情況下，它到達乏止的時候，忍受力乏止就會爆裂。」

只要外皮完整，食物裡面有水分，像是水煮蛋微波前一定要先剝殼或是戳洞，讓蒸汽有出口；另外像是馬鈴薯、地瓜，也建議先在表皮上戳幾小孔，防止爆炸。還有中秋節最常吃的月餅、蛋黃酥，也不能整顆加熱。在吃之前別偷懶，否則壓力過大，美味點心恐怕變災難現場。

