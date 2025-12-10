獨家／眾黨中央專員遭控介入感情 主播媽批：政治操作

記者蔡宥嫻、吳杰澄／台北報導

週刊爆料，前新聞主播梅聖旻、吳中純夫妻的獨生女梅嬿翎，介入陳姓女籃國手與前UBA球星林劭安的感情，甚至還利用出差時間同房過夜，對此實際致電林劭安，他本人表示報導不實，梅嬿翎母親吳中純也跳出來捍衛女兒名譽。

前新聞主播梅聖旻、吳中純夫妻的獨生女梅嬿翎，遭控介入陳姓女籃國手與前UBA球星林劭安的感情。

亮麗外型、姣好身材，社群版面上記錄著自己的生活軌跡，她是前新聞主播梅聖旻、吳中純的獨生女梅嬿翎，目前在民眾黨社會發展部擔任中央專員，民眾黨的活動上經常能看到她主持的身影，近日她卻遭到週刊爆料，介入前UBA球星林劭安與陳姓女籃國手的感情世界。

梅嬿翎（左2）目前在民眾黨社會發展部擔任中央專員。

小倆口頭靠頭，看上去相當甜蜜，前UBA國手林劭安與陳姓女籃國手交往多年。週刊爆料，一名自稱是梅嬿翎的閨密指出，今年6月梅嬿翎與林劭安發展出曖昧情，而陳姓女籃國手在今年7月前往德國參加世大運女籃比賽時，湊巧遇到大罷免活動，身為民眾黨黨工的梅嬿翎需到各地出差，活動前一晚先入住飯店，林劭安再隨後跟進，且民眾黨內同事都知情。

自稱是梅嬿翎的閨密指出，今年6月梅嬿翎與林劭安發展出曖昧情。

前UBA球星林劭安：「就真的沒有，我跟她（梅嬿翎）也沒有很熟，算朋友嗎，就只有互相追蹤這樣，我跟我女朋友都是一起的，所以根本就覺得滿扯的。」

對於爆料內容，林劭安本人直呼很扯，而梅嬿翎的媽媽、前新聞主播吳中純更親上火線反擊。

梅嬿翎的媽媽吳中純回應，拿這個傷害小孩子感情的事情，來做一些政治的操作，很沒有水準。

前新聞主播吳中純（梅嬿翎母親）：「一看就知道這個根本就是媒體跟政治，就是我是覺得這個跟黃國昌、跟我女兒在民眾黨工作有關，這個感情的事情，男未婚女未嫁，他們只是朋友關係，那她的閨蜜在爆料，我也不知道她哪來的閨蜜，就不可能、絕對不可能，她有女同事同房，怎麼可能還會有男生溜進她的房間裡呢，我覺得拿這個傷害小孩子感情的事情，來做一些政治的操作，我覺得是很沒有水準的。」

對此，傳訊詢問陳姓女籃國手，截稿前尚未取得回應，就怕謠言滿天飛，當事人發聲反擊、捍衛自身清白。

