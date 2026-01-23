獨家／睡夢中房間竄火！ 住戶：疑電暖器電線走火

北市文山區三福街今天（23日）清晨六點巷弄裡頭發生民宅火警。（圖／東森新聞）





強烈冷氣團續發威，今（23日）清晨北部探11至13度。北市文山區三福街，今天清晨六點，巷弄裡頭發生民宅火警，住在五樓的住戶、母子三人緊急逃生。三人向警消表示，懷疑是電暖器的電線走火，身體有些微不舒服，不過都不需要送醫，究竟是不是因為使用電暖器釀災，還要進一步調查。

天還沒亮，消防隊已經整裝出動，進到窄巷裡頭全是煙。消防人員：「持續冒煙，持續冒煙中。」

一連爬五樓才順利將火勢給撲滅，而逃生的住戶第一時間向警消表示，懷疑是電暖器的電線走火導致火警。

廣告 廣告

起火戶同棟鄰居：「我上去（的時候），它是全部都是煙，然後燈都沒有開，好像是電線走火，好像在搬動（東西）很吵，她（老太太）兒子的臉好像都...好像有燻到，先生好像不在，只有她女兒、老太太三個人。」

案發時是清晨六點，警消獲報，屋內房間起火燃燒面積大約1平方公尺，燒毀雜物、電暖器，屋內三人從睡夢中驚醒，先拿滅火器救災。

當地里長：「因為我們滅火器都有放在樓梯口，那早上本來是說，回報（使用）一支我去換了，換（新）了以後，後面說他們（起火戶）房間還有兩支拿出來，我請他拿到樓下，可能他們自己有先用滅火器噴過，所以傷害比較小。」

後續梯間滅火器全面換新，至於住戶也有人感覺不舒服。

當地鄰長：「那個（起火戶）有一個男生年輕人，他喉嚨比較不舒服，那兩個女生還好，但是都不就醫。」

火災確切發生原因仍有待調查，不過天氣一冷，專家提醒，無論使用什麼種類的電暖器，都要特別留意，像是千萬不可以覆蓋物品，或是務必避免潮濕，尤其是如果是插在延長線上，還要注意過載問題以免保暖之餘，發生危險。

更多東森新聞報導

獨家／電暖器突竄火急撲滅 查看底座竟已製造17年

獨家／婦只是要賣電暖器！ 被騙走4張提款卡 淪警示帳戶

保暖神器反釀猝死？ 醫示警「3物用錯」後果超嚴重

