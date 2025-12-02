獨家》「瞇瞇眼歌后」陳蘭麗升格牧師！傳愛號召演藝圈回饋社會

「瞇瞇眼歌后」陳蘭麗近年升格牧師、世界各地宣教。(照片/游定剛拍攝)

曾以經典歌曲《葡萄成熟時》紅遍全台的「瞇瞇眼歌后」陳蘭麗，長年旅居美國，近年升格為牧師。近日，她與丈夫楊洋返台，應「台灣基督教婦女會」邀請，出席聖誕分享會及「佳音教會」宣教活動。過去廣受喜愛的陳蘭麗在接受《中時新聞網》訪問時表示，希望號召演藝人員「取之於社會、回饋社會」。

陳蘭麗談及演藝圈歲月時說，當年的夥伴們都在各自年代風靡一時，每個人擁有獨特才華，而這份能力是神賦予的禮物。她強調：「演藝人員只要願意付出，在職場裡都會做到最好。我們當初從社會獲得了力量，也希望能回饋社會，幫助需要的人。」

歌后陳蘭麗(圖右)長年旅美，與丈夫楊洋近日返台。(照片/游定剛拍攝)

她呼籲演藝圈朋友能團結成一股力量，關懷社會弱勢，讓藝術與愛心結合，發揮更大影響力。陳蘭麗說，能用自己的專長服務社會，是非常美好且有意義的事。

