獨家／知名煲湯店疑「舊菜混新賣」 律師：涉詐欺、傷害

台中這間知名豬肚雞煲湯店，在地經營了13年，老闆娘來自中國廣西桂林，號稱豬肚雞湯可以完美呈現家鄉味，GOOGLE評價高達4.3顆星，是許多饕客的愛店。這回爆發舊菜被放進新菜裡，除了涉嫌違反食安法外，律師也說，可能涉嫌詐欺。要是民眾吃下肚，上吐下瀉生病，就會涉嫌傷害罪，自己背上罰則，聲譽也受到影響。

熱呼呼乳白色湯頭，搭配青菜、枸杞超養生，裡頭還有一隻全雞，肉質軟嫩，讓人想一口接一口。

美食部落客：「只要60元滿滿一大盤。」

除了豬肚雞，還有豬頭皮、涼拌鴨掌等等，小菜都是必吃。這間餐廳就在台中南屯環中路，號稱能夠完美呈現中國廣西桂林口味的知名豬肚雞湯店，營業13年，GOOGLE評價高達4.3顆星，吃過的人都說湯濃醇好喝，是許多饕客的愛店，卻被民眾踢爆食安危機。

店員疑似將桌上的剩菜回收，打開冰箱，將菜徒手放進冰箱第三層的菜籃裡，一把又一把地抓，13秒後手裡的盤子就空了，舊菜疑似混進新菜裡。

民眾發文質疑後，記者到場直擊，第三層裝菜的綠色籃子不見了，換成一盤盤有保鮮膜的蔬菜。如果店員新舊菜混用，肯定違法。

律師王琦翔：「第二組客人會希望，是可以拿到一個新鮮，並且沒有問題的食物，但他卻提供了，可能會造成身體危害的食物，給下一組客人的話，那當然他也會面臨到刑法的詐欺罪。造成他身體的損害的話，當然會有刑法傷害罪的問題。」

店員沒戴手套就拿食物，剩菜、食材沒分類，明顯觸犯食安法，最嚴重會勒令停業。新舊菜混賣，除了涉嫌詐欺，要是客人吃出問題，上吐下瀉，就涉嫌傷害罪（MO）。

業者：「剩菜直接打到，就是廚餘這邊。其實現在有一些業者，會提供去做客製化的調整，譬如說他想要肉多的，就可以把菜的部分換少一點，那肉品的部分是增量的。」

一般來說，剩菜、剩肉、火鍋料，就算沒下鍋，其他業者會當廚餘丟垃圾桶。而有些業者為了避免浪費，也會在菜單中加入換菜、換肉的選項，減少剩食、不浪費。13年老店疑似回收剩菜，聲譽也受到影響。

