獨家／知名金控銀行驚傳上司掌摑同事案 勞動部回應了

財經中心／李宜樺報導

永豐銀行驚傳主管掌摑下屬，勞動部已要求即刻啟動職場霸凌防治SOP釐清責任。（圖／資料照）

永豐金控職場風暴延燒！傳出一名高階主管在辦公室內疑因口角衝突，當眾掌摑員工，造成對方腦震盪送醫，引發全體同仁譁然。勞動部今（12）日回應，已要求永豐銀行啟動《職場霸凌防治SOP》，釐清事件始末，並強調「雇主有責任確保職場安全」，若查有違法，將依法開罰。

勞動部要啟動調查 要求交報告



勞動部指出，依《職業安全衛生法》第6條規定，雇主應採取必要措施防止職場霸凌，若未建立申訴制度或未提供協助，最高可罰30萬元。針對永豐金控爆發的掌摑與報復事件，勞動部已通知所在地主管機關啟動勞檢，要求企業於7日內提交調查報告，並說明申訴處理流程是否符合法定程序。

六步驟SOP 保密調查、即時保護



根據《職場霸凌處理SOP》，整體流程分為六大步驟，包括「申訴受理」、「調查釐清」、「決策建議」、「執行懲處」、「後續追蹤」及「預防教育」。核心原則是多元管道受理申訴、調查過程保密公正、即時保護被害人並嚴懲行為人。若屬實，雇主應提供心理諮商（EAP）協助，並調整工作地點或內容，避免再度接觸。



四原則防職場暴力 違者將重罰



勞動部再次提醒企業應遵循「四大原則」——迅速調查、提供輔導、採取保護措施、依法懲處。若經查確定雇主怠忽防治責任，將依《職安法》裁罰，並限期改善。官員強調：「職場不是權力遊戲場，每位員工都應被尊重與保護。」

永豐回應：全力配合調查



對此，永豐銀行表示，已成立內部調查小組，針對相關事件啟動內控檢視，並承諾全力配合主管機關調查，強調「絕不容忍任何職場暴力或性騷擾行為」，後續將加強員工教育訓練及申訴通道透明化。

