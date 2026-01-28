獨家／砂石車公益路倒車 撞斷路樹 砸爛油電車

一輛砂石車倒車時，沒有派人交管指揮，不慎撞斷路樹，整棵樹倒下。（圖／東森新聞）





昨（27）日早上9點多，在台中市公益路二段，一輛砂石車倒車時沒有派人交管指揮，不慎撞斷路樹。整棵樹倒下，砸中路邊停車格的進口車，車主才停不到半小時，愛車就嚴重受損，初估維修費將近50萬元，根本是天價停車費。但砂石車倒車時為何沒有交管？事發地點又位在人車流量大的公益路上，若傷到行人後果不堪設想，是否涉及業務過失或公共危險，警方仍要進一步釐清。

監視器畫面中，藍色砂石車倒車時完全沒人指揮，斜著上人行道，結果下一秒整棵樹被撞斷。樹斷了，整根往後倒，砸到停車格的白色油電車，車頂、引擎蓋、右側車身全遭殃，車主獲報趕來好傻眼。

遭砸車主黃小姐：「我就過去，過去的時候，那個派出所的那個警員就在那邊，然後我就看到砂石車在那邊，我就懵了。」

黃小姐一早9點多才剛停好車，才短短半小時，愛車就被砸毀，初步報修將近50萬，這停車代價也太高。進口車有多處損傷，連A柱都可以看到有磨耗，它的引擎蓋、葉子板也有好大一道刮痕，保桿的部分有一大塊凹損，在旁邊看還有現場留下的土痕。而最誇張的就是頭燈，雖然外表沒有明顯損傷，但換掉這一顆就要99000元。

遭砸車主黃小姐：「我想說應該（維修費）10幾萬吧，拖回原廠下午的時候，去看他那個報價單，一看到我驚訝，49萬8000元，（停）不到一個小時欸，超扯的。」

事情就發生在昨天早上9點54分，公益路二段上。遭砸車輛2019年出廠，2020年9月才領牌，當時新車價大約150萬元，等了半年才交車，一場意外，維修多達90項，就算全部修好，也會影響二手車價。原廠初估，整車殘值只剩下約40萬元。

工地外包運輸業者vs.記者：「（想要請問有主管的電話嗎，我們想要直接詢問主管），這個可能不太方便喔。」

事發工地在前方不到500公尺處，工地主任只說砂石車是外包的，他們要自行負擔責任疏失，後續將全部交由保險理賠。但為何砂石車倒車時無人交管指揮，尤其在人車流量大的公益路上，萬一撞到人釀成死傷，可能涉及業務過失公共危險，再多錢都賠不了。

