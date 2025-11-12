獨家／破千萬點閱饒舌歌手又出事！ 跟騷「名花有主」女子遭起訴

饒舌歌手梅海強因跟騷女子遭北檢起訴。翻攝YouTube

29歲饒舌歌手梅海強近年爭議不斷，今年8月他因不滿「摸狗狗被阻止」當街痛毆一名6旬老婦，近期又爆出他於去年間持續騷擾一名女子，北檢偵結後以《跟蹤騷擾防制法》起訴。

據了解，去年5月間，梅海強透過網路認識一名成年女子，因女子工作需要他人填寫理財問卷，雙方約在中山區某麥當勞見面，後2人用Messenger聊天，女子已向他表明名花有主，但梅男不死心，竟持續恐嚇、騷擾女子，讓她持續生活在恐懼中，忍無可忍憤而提告。

北檢偵結，認梅海強陸續傳送訊息的行為是出於同一恐嚇及騷擾的目的，依法提起公訴。

梅海強過去曾與「含羞草日記」草爺合作千萬點閱單曲「兄弟你說」，歌曲推出後幾乎佔據各大KTV的排行榜，但近年頻頻爆出脫序行為，今年8月19日，梅海強騎腳踏車行經北市農安街一處檳榔攤，看見一隻可愛狗狗欲伸手撫摸，卻被簡姓婦人阻擋，讓他態度大變，持續用言語叫囂「阿妳怎麼不聽我講話」、「妳有沒有在聽我講話」、「妳滾開」，隨後推倒簡婦，徒手痛毆，造成她臉部擦挫傷。

梅海強徒手推倒老婦痛毆。翻攝畫面

警方趕抵，將梅海強帶返派出所製作筆錄，梅供稱自己有暴怒體質、精神不穩被強制送醫，儘管雙方事後和解，警方仍依社會秩序維護法裁罰。

事後梅海強不滿自己打人的事情曝光，在社群發文嗆聲「管你警察還是賴清德，影響到別人就是該打」，不過最後自刪貼文。



