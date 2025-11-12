獨家》破天荒！國民黨中常會公布主管人事 鄭麗文將「主席兼任革實院長」

國民黨今（12）日將召開中常會，這也是第一次由新主席鄭麗文主持的會議，會前除了會向總理孫文獻花之外，會議中也會公布黨務一級主管人事案，目前唯一還沒有公布的人選是負責青年培育的革實院院長一職，據《風傳媒》掌握，該職務將會由鄭麗文自己直接兼任。



目前國民黨六大單位主管除了革實院均已經有找到人選，組發會李哲華、考紀會張雅屏、行服會江美桃、文傳會吳宗憲、政策會執行長由總召傅崐萁擔任，最後負責青年培育的革實院院長一職，據《風傳媒》掌握，該職務將會由鄭麗文自己直接兼任。



這也是破紀錄的由主席本人兼任國民黨主管職的先例。

