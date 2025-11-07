獨家／砸15萬拜師學做麵線被逐宗門！學徒：師傅頻「詛咒倒店」

桃園龜山懷舊中卷麵線在地創立八年，憑藉經典口味加上浮誇的配菜，也吸引不少人來拜師學藝。（圖／東森新聞）





桃園龜山懷舊中卷麵線在地創立8年，憑藉經典口味加上浮誇的配菜，也吸引不少人來拜師學藝，有徒弟砸15萬元學習，沒想到師徒反目成仇。開在淡水的老闆娘崩潰說，開店半年後，因為前師傅不滿有其他人給建議，就開始一連串的咒罵跟言語霸凌，最後還把她告上法院。

放入彈牙中卷，再配上滷大腸、花枝羹、肉羹，澎湃麵線浮誇上桌。老闆娘年初砸了15萬遠赴桃園拜師學藝兩週，開店初期一切和平，沒想到半年後不但被師父詛咒，還被逐出宗門。

學員：「像我是13號，後面總共我們這一整串收了50幾個學徒，他收這麼高的學費，是告訴我們說他會幫我們廣告，所以就等於說，他逐出的意思就是可能說不幫你廣告的意思。」

老闆娘無奈，淡水店4/25開幕，生意平平，這之間努力改良，直到9/1，臉書麵線社團版主到店光顧，給了建議，還幫忙發文宣傳，但這卻引發桃園龜山懷舊麵線老闆不滿。

學員：「說我被這個人指導之後，就是去了無間道，所以就是保證倒店，然後又說因為我是做中途有貓咪，所以非常的不衛生，還說因為我很缺德，難怪生不出孩子。」

學員不滿，當初簽的合約明明是技術轉移合約，但懷舊麵線老闆連店外布條也要管，為了慶祝重生，掛起告別兩光、無良EX放生，反被告上法院。

學員：「我們的口味有做了更改，那很希望說消費者再給我一次機會，我寫的EX，其實也沒有指名EX是誰，然後他就說有網友留言說是前師傅，所以他告我掛這個布條是公然毀謗。」

對此，懷舊麵線老闆反控是學徒翻臉不認人，強調程序已進入司法階段，不再做出回應。但看看兩間店，招牌分別是三國鼎立跟三強天下，都吃得到3種配料，價格一樣都是160元。如今師徒各自開張，卻反目成仇，這場麵線之戰恐怕還有得吵。

