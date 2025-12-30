獨家／砸16萬搭嘸北極特快車！旅行社出發前才說額滿

臥舖列車體驗，沒想到出發前，旅行社突然告知臥鋪火車車票「訂不到」。（圖／東森新聞）





準備迎接2026，不少人都安排出國，然而先前有民眾安排12/19跟團前往北歐看極光，還有臥舖列車體驗，沒想到出發前，旅行社突然告知臥鋪火車車票「訂不到」，扯的是早在10月就知道的事情，卻在出發前8天才告知，讓旅客不能接受。只是這趟惡夢才正要開始，旅客抱怨搭不到火車也就罷了，整趟行程竟然七度轉機。

列車緩慢進站，旅客既興奮又期待，拖著行李準備上車。旅客：「看一下窗外的景色喔，其實已經看得到白雪皚皚了。」

廣告 廣告

穿越芬蘭平原森林，一路前往北極圈，為了走趟北歐奇幻旅程，有旅客一人花16萬跟團前往，但沒想到說好的「夜臥列車」卻在出發前...

旅客K先生：「說這個行程他是訂不到票，旅行社他早在3個月前就已經知道，這一個票是完全沒有的，卻是隱瞞所有的團員。」

還原旅客是在今年9月看到山富旅行社推出「幸福極光挪威10日遊」，原定要從阿姆斯特丹搭乘北極特快車，前往聖誕老人村，沒想到旅行社卻在出發前8天才告知車票沒訂到。

旅客K先生：「重點是你沒有辦法有車票，你怎麼可以把主要標題的行程打在官網上面。」

第一時間旅行社給出兩種方案，不是取消全額退費，就是繼續跟團補償1萬2000元，其中有25人選擇繼續跟團，但沒想到惡夢才正要開始，整趟行程「等等等」，等到餐廳吃不到，只能發餐費簡單吃，其中一大原因是這火車搭不到改搭飛機。

但從阿姆斯特丹先是搭機到柏林，再轉機到赫爾辛基，隔天再搭機前往羅瓦涅米，一路3天多的行程後，再搭機前往奧斯陸，最後再搭機回阿姆斯特丹，待了一天再搭機回台灣，短短不到10天數度搭機。

另外這行程中的「哈士奇雪橇」，也一度被迫從一小時體驗，改成500公尺體驗，旅客不滿抗議下才被勉強保留。

《EBC東森新聞》截稿前求證旅行社沒有回應，但看看這一人一趟16萬的行程，換算25人跟團，總計400萬的極光團，行程被控一團亂，要旅客怎能接受。

更多東森新聞報導

獨家／桃機行李超重10kg多付2000元！ 旅客控「磅秤不準」

出國加保「不便險」恐卡關！明年4月起限購2張防套利

11kg行李機場秤重「翻倍」 旅客疑「超收2千」喊：遭坑！

