獨家／砸3萬買二手家電「異常、漏水」顧客怒控：詐騙

北市男子花三萬多買二手家電卻全是故障品怒控詐騙，業者則回應將依契約個案處理。（圖／東森新聞）





過年前夕，不少人「除舊布新」，除了大掃除，還會買家電。不過台北一名林先生，花了三萬多塊，購買三樣「二手電器」，結果發現「竟然都是故障品」，指控對方冷處理，怒轟根本是詐騙。對此業者說，不是不處理，而是要看「個案」有無約定，會依照契約走。

打開冰箱準備開喝，但沒想到這拿出來的飲料竟然變冰沙。

當事顧客林先生：「冷藏的部分會結冰，結冰就變成這個模樣，不是啊那我今天菜放上面，不是都結冰（凍壞）了。」

實在很難理解，打開的明明是冷藏，怎麼變冷凍？但不管溫度怎麼調，就是這麼冷這麼凍，這頭是冰箱溫度異常另一頭。

廣告 廣告

當事顧客林先生：「這是換下來的，啊這個橡皮圈，這個是破掉的。」

添購的洗衣機，也是換東又換西，包括洗衣機橡皮圈，排水管等因為還沒換之前，洗衣機竟然邊洗邊漏水，屋主傻眼才剛買怎麼問題一堆？

當事顧客林先生：「其實都有問題，他只是不講而已，他都不接電話，置之不理甚至用騙的，說你先把帳號給我，傳給我我再匯錢給你，到現在都不聞不問。」

還原林先生是在上個月，透過網路購入三樣二手電器，包括直立式冷凍櫃，六門冰箱還有洗脫烘洗衣機，結果三樣電器到手，插電下去卻都有問題，然而找人來修，這維修費想找業者討，卻被冷處理怒轟詐騙，對此業者也有話要說。

遭控二手家電業者：「我們契約上面都講的很清楚，貨到試機滿意後再付款，如果前面有什麼約定，我們就照約定走啊。」

實際走趟業者出貨廠房，堆滿二手商品然而店門外，的確有在測試商品是否堪用，面對指控業者反駁並非不負責，而是要看當初契約視個案處理。

北市主任消保官林傳健：「如發現商品有與約定，或廣告內容不符之瑕疵，得依民法規定，主張減少價金或解除契約，甚或請求損害賠償。」

買二手卻出問題，要自保不花冤枉錢，最好下手前契約看清楚，多測試多檢查，才是避免爭議上上策。

更多東森新聞報導

過年走春看過來！環球購物中心打造一站式玩賞景點

LG宣布退出8K市場！全面停產1家電 剩三星苦撐

CES搶先看！三星冰箱會說話 LG機器人做早餐

