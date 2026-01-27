獨家》硬推翁倩玉嚇壞了！《陽光女子合唱團》女星拍完立刻下跪道歉

與翁倩玉合作演出，演員NIKE(圖右)見識到「國際巨星」的風範與專業。(照片/NIKE提供)

電影《陽光女子合唱團》去年上映至今票房突破2.5億台幣，口碑持續發燒，片中陳意涵、翁倩玉、安心亞、孫淑媚等精湛演技引發熱議。其中，飾演鍾欣凌角色「王姐」身旁小跟班的女星欣蒂也意外成為觀眾關注焦點，舞蹈實力與戲劇表現兼具，令人印象深刻。

飾演欣蒂的演員NIKE（陳姿陵）接受《中時新聞網》專訪，回憶一場「必須用力推倒翁倩玉」的劇情。她坦言，面對飾演奶奶角色、同時也是國際級巨星的翁倩玉，當下心理壓力相當大。

演員NIKE談及「一場用力推倒翁倩玉」的戲，坦言壓力非常大。(照片/游定剛拍攝)

NIKE透露，該場戲因力道問題多次NG，「我自己其實覺得已經很用力了，但導演林孝謙一直說不夠，要我再大力一點。」直到最後一次，她才真的依照導演要求把翁倩玉推倒，內心卻不斷自我催眠，「一直告訴自己我是壞蛋、我是壞女孩，不然真的下不了手。」

演員NIKE(前排1)與劇組演員打成一片。(照片/NIKE提供)

她也坦言，最害怕的是一不小心讓翁倩玉跌倒受傷，「那種壓力真的很大。」直到導演喊卡表示「這一卡OK了」，NIKE嚇得當場立刻下跪向翁倩玉道歉，「我真的嚇到了，只能一直說對不起。」

演員NIKE是天王天后御用舞蹈老師外，還是名饒舌歌手。(照片/NIKE提供)

不過翁倩玉的反應卻讓她十分感動，「她完全沒事，還一直說沒關係。」也讓NIKE深刻體會到什麼叫做真正的大器與專業，「跟這些大咖演員合作後才發現，他們真的都是為了劇情可以完全配合，讓我非常敬佩。」

事實上，NIKE本身是知名舞蹈老師，擅長性感的Jazz、Hip Hop舞風，曾與蔡依林、張惠妹、羅志祥、蕭亞軒等天王天后合作，《陽光女子合唱團》片中舞蹈段落也皆由她親自編排。近年她更以「7LING」之名參加《大嘻哈時代》，展現多元才華，這次跨足電影演出，也成功讓觀眾看見她不同面向。

