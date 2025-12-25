獨家／一碗拉麵400元很盤？ 顧客批「CP值低、味道對不起價錢」

近日有顧客前往北投「滿足溫泉拉麵」用餐，發現招牌拉麵單價逼近400元，且溫泉蛋等配料需額外加購。（圖／東森新聞）





吃一碗拉麵，多少錢才算合理？近日有顧客前往北投「滿足溫泉拉麵」用餐，發現招牌拉麵單價逼近400元，且溫泉蛋等配料需額外加購。兩人一餐消費破千元，卻讓顧客直呼「CP值突破天際的低」，認為口味不如預期。對此業者回應，店內裝潢耗資千萬，賣的不僅是食物，更是彷彿置身日本的情境體驗。



該名顧客抱怨，點了兩碗拉麵，搭配加購的溏心蛋、炸豆腐、燒麻糬及一杯冬瓜茶，結帳金額約1200元，但實際口感卻讓他覺得「只有百元價值」。顧客形容，無論是湯頭還是麵體都缺乏日式風味，反而像在吃台式拉麵。

細算價格，該店招牌拉麵標價399元，溫泉蛋一顆40元，海苔與玉米各30元，加上10%服務費，平均一人消費約550元。不少民眾看過菜單與照片後也表示，原以為399元會包含豐盛海鮮，若僅是基本配料，會選擇其他店家。



面對「量少價高」的爭議，老闆娘侯小姐強調，湯頭使用老母雞、金華火腿及豬雞大骨精心熬製。她表示，除了拉麵本身，店家更重視用餐氛圍，一、二樓的裝潢投入上千萬元，就是為了讓顧客有置身日本京都的錯覺。



實際比對北投周邊行情，價格確實存在落差。「滿來拉麵」最貴的正油叉燒拉麵為258元；路邊攤「葉櫻拉麵」蒜味蛤蜊口味為250元；「吹風雞白湯拉麵」招牌則為220元。拉麵價格與口味見仁見智，消費者在買單前，或許得先衡量這「情境」是否值得溢價買單。

