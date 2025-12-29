獨家／碳烤肋排變熱狗堡！新光影城遭控「強迫消費」

記者鮑琇微、黃政杰、沈宛儀、張昱傑／桃園－台北報導

阿凡達新片上線，片長超過三小時，有民眾特地從基隆跑到桃園新光影城，想體驗五星級影廳「躺著看」＋享受豪華套餐，沒想到當天卻被店員告知原先的餐點售罄，要換成爆米花套餐，主菜從烤肋排降級成小爆米花和熱狗堡，想換飲料都沒辦法，還被強迫塞了一個和阿凡達無關的造型杯，想退餐飲還得連電影票一起退，讓千里迢迢跑來的民眾怒轟根本是強迫推銷。

電影阿凡達第三集開播，片長長達三個多小時，民眾為了觀影舒適，鎖定青埔新光影城。

電影〈阿凡達〉：「這世界遠比你所想像的浩瀚。」

廣告 廣告

電影阿凡達第三集台灣開播掀起票房熱潮，不過片長超過三小時，有民眾為了觀影舒適，特別鎖定青埔的新光影城，卻大失所望。

當事人Joyce出面說明。

當事人Joyce：「我們從基隆到桃園新光影城，因為是看三小時的阿凡達，想說買一個可以躺著看的電影院，到現場（影城）才告知說因為早上人流的關係，所以餐點已經沒有了。」

新光影城遭批強迫推銷。

原來訂票時除了買電影票之外，還花了一千塊額外加購影城餐點，新光影城告知當事人500元有碳烤肋排、紐澳良雞翅和肉桂捲的豪華套餐，但當天因為人流過多套餐售罄，替代爆米花套餐卻是小份爆米花、蘋果汁和熱狗堡，甚至附贈的造型杯都跟阿凡達毫不相干，加購餐點換不了，想退餐連電影票也得退，也挨轟強迫推銷。

當事人Joyce出面說明。

當事人Joyce：「明細很明顯是寫完全是餐飲費500塊，但他為了湊那個金額，塞給我莫名其妙的水杯，都大老遠為了可以躺著看，買這個票然後來，他說要嘛你接受要嘛你不要，這種態度很令人無法接受。」

民眾：「我當然會覺得很傻眼，我會再想會不會是他們人員的疏忽，或者是可能內部沒有溝通好。」

民眾：「就是只能跟店經理反映，或者是說摸摸鼻子之後加減看。」

一小時車程耗下去，來都來了多數人摸摸鼻子認了，但其實可以尋求消保官協助。

桃園市消保官彭新澍：「如果說當初標示沒有非常清楚的話，就應該可以分別退貨。」

新光影城出面說明。

新光影城表示，事後主管已於第一時間聯繫顧客致歉並進行完整說明，將持續優化現場服務流程，但影城形象恐怕已經大受影響。

更多三立新聞網報導

福原愛挺大肚再婚！自曝「泡湯聞硫磺味想吐」 懷孕內幕全說了

省省荷包！UNIQLO「隱藏3大免費服務」曝光 一堆人不知道

赴日沒穿發熱衣！一票搭機回台凍爆 日大胃女王驚：沒想到在台灣喊冷

小心荷包失血！日月潭風景特定區「1規定」明年上路 違者最高罰100萬

