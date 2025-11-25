獨家／磁扣2合1製作「貼紙磁卡」大門感應失效 屋主氣炸

民眾抱怨花錢製作貼紙磁卡，結果成功率一半。（圖／東森新聞）





台中一名許小姐，日前將社區大門跟住家電子鎖的磁扣，拿去給店家製作二合一的貼紙磁卡，一開始先拿測試片回家都能用，但取貨之後大門卻感應不了，只有住家門鎖能開。為此她又跑了店家3次，但最後沒能解決，她自行拿到一般的鎖店，結果花了100塊就成功拷貝過去，她質疑店家處理方式太消極，甚至投訴到消保官去。對此，店家僅表示不保證都能拷貝成功，但7天內都能全額退款。

剛拿到的貼紙連包裝都還沒拆，但光是社區大門就進不去。磁扣二合一屋主許小姐：「現在我要感應我大門的磁扣，是可以開門的。」

大門進不了，但是家門卻能感應成功。許小姐抱怨，花錢製作貼紙磁卡，結果成功率一半。磁扣二合一屋主許小姐：「一開始說我們的大樓管理員有管理權限限制，那為什麼你們給我的測試片是可以用的？」

台中這名許小姐，日前拿著社區大門跟住家兩個磁扣，到一間專門拷貝磁扣的店家製作二合一，加上手機載具的客製化貼紙。一開始拿測試片只有載具失效；7天後拿到完成品，結果變成社區大門失效，還被店員質疑有管理員權限，讓她氣得痛批處理方式太差，要求店家道歉。

磁扣二合一屋主許小姐：「這是他們的處理態度嗎？我已經跑了4次，結果我的東西還是不能用，結果你們就一句，而且還要求我7天內到門市內辦理退款，我覺得這好像在懲罰消費者。」

沒想到，許小姐之後拿到一般傳統鎖店請師傅拷貝，又再多花100塊才成功，現在兩個門都能開，更讓她質疑店家專業。

實際來到一中的店面，生意好到排隊出來，但業者拒訪，只表示已跟當事人回覆可全額退費，也強調都會跟客人告知，不保證都能感應成功。

《EBC東森新聞》實際找了一張門禁卡以及電梯的磁扣，把它二合一做成了這張貼紙，現在就來實測看看，這張貼紙到底能不能用？門禁卡能過，再試看看電梯磁扣，實測二合一都成功。至於失敗原因，有可能跟拷貝機台或頻率有關。

非當事拷貝業者：「不同頻率的話，我刷我的機器它不會干擾，可是如果是同頻率的話，它就會干擾，因為一次讀到兩個。」

或是磁扣內的滾動碼具防拷貝機制，避免被有心人士利用，一卡就直接闖進家中。

