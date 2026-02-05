獨家／示愛？阿伯送雞蛋糕闆娘花 拒收仍「丟攤位」

阿伯將野花丟進攤位，這舉動讓老闆娘超級困擾。（圖／東森新聞）





桃園一名女老闆在觀光夜市經營雞蛋糕攤位，但從2年前開始會有一名阿伯上門，先是和老闆娘打招呼，接著遞出路邊採來的野花，即便年輕老闆娘揮手拒絕，阿伯還是會將花丟到攤位上，狀況持續將近2年，讓老闆娘超級困擾。

老闆娘賣著雞蛋糕，突然一名阿伯將野花丟進攤位，這舉動讓老闆娘超級困擾，因為他已經來不止一次。

去年8月阿伯也來送花，每個禮拜準時報到，已經持續將近2年。老闆娘游小姐vs.阿伯：「（哈囉），我不要，走開，走開啦。」

老闆娘游小姐：「他會從那邊走過來，然後說要給我花，可是我就說我不要。」

真的超無奈，2024年3月開始，老闆娘在桃園觀光夜市賣雞蛋糕，阿伯便常常送上路邊摘來的野花，從2024年3月開始，到2025年8月11日、8月15日，9月4日、9月11日，準時下午4、5點現身，到現在還在送花，他不累，老闆娘都累了。

老闆娘游小姐：「沒有每天啦，有時候可能一個禮拜3、4天左右。困擾是一定有，但主要一方面會擔心，他如果硬要給我花，我的烤爐基本上都是1、200度，還是會擔心他會燙到。那當然他如果走進來到我攤位，我也會擔心我自己的人身安全。」

根據了解，這名阿伯就住在夜市附近，經常出沒北埔路以及公園，除了送花，還會送小朋友糖果。

附近住戶：「可能他無聊吧，因為老人家沒有人陪，我之前在前面擺攤，他也是來送我女兒花。」

雖然沒有惡意，但已經造成困擾，老闆娘表示，若再持續下去，不排除報警求助，就怕下回送來的不是花，而是危險物品。

