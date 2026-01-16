獨家／社區出入道路是私地 「地主喊封」住戶轟建商欺騙

新加坡式建築社區唯一的出入口被噴上「私人土地」四個紅色大字。（圖／東森新聞）





首購買屋買到的卻是一間有土地糾紛，消防安檢又沒過的房子，任誰都會抓狂吧。這建案就位在嘉義民雄的一處新加坡式社區，社區的唯一出入口，最近被人漆上「私人土地」的字樣，地主還到現場揚言封路。住戶一問之下才發現，建商根本沒有解決土地產權問題，當初賣房時口口聲聲說已經解決，最扯的是整個建案還一堆消防安檢不及格，住戶痛批建商根本是欺瞞又罔顧人命。

新加坡式建築社區，唯一的出入口被噴上「私人土地」四個紅色大字，旁邊聯外道路也有同樣字樣。住戶氣炸，怒批建商跟當初說好的不一樣。

廣告 廣告

社區住戶：「我們在交易的時候，其實地上就已經有寫私人土地，但是我當下跟建商反映的時候，他是說已經解決完畢，他把字塗掉，現在要封路了，我才去查判決書，根本就沒有所謂的判輸判贏。」

交屋之前，建商都說OK沒問題，等到都搬進去了，才發現土地糾紛根本沒解決，而是把問題甩到社區的56戶住戶身上，痛批根本是欺瞞的行為。

社區住戶：「他一直強調他們是有處理好的，但是他們這個地主本人已經到這邊噴那麼多字，那麼多次了，我們不認為這個叫處理好了。」

這處建案就位在嘉義民雄北斗村，攤開土地產權圖，黑色區塊是有爭議的社區，附近一帶包含被塗鴉的道路，都是都市計畫的道路預定範圍，塗鴉範圍是一名曾姓地主的土地。縣府雖說即使還沒徵收，地主也不得擅自封路，但地主也很生氣，說這建商根本是擅自圍地蓋社區。

地主曾先生：「建商沒有跟我們協調，就直接他就私自開通這樣，啊意思是說他已經賣完了，他已經沒有義務了。」

社區住戶：「這邊上面全部都是違建，然後消防也完全沒有通過。」

除了土地糾紛，這建案還一堆消防安檢沒通過，況且這裡12月剛發生過火災，住戶擔心萬一地主不甩規定，又把地給圍起來，消防車完全進不來。把建案完銷問題丟給住戶，對此當事建商低調不願回應，只說一切還在努力排除。

更多東森新聞報導

「新竹最大夜市」重啟2年突傳熄燈！土地13.3億賣掉了

鐵了心拚「美國製造」 台積電砸62億在鳳凰城購地

7旬婦騎車控衝土地公廟！人車卡廟體慘死

