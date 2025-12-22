獨家／社區前總幹事「侵占近1230萬元」 住戶控調閱資料遭刁難

社區大樓地下遊樂室，牆邊堆滿雜物，櫃子、桌椅還有運動器材。（圖／東森新聞）





北市大直一處社區大樓，住戶指控公共空間堆滿雜物，影響安全外，更指出物業公司指派的前總幹事侵占社區帳戶近1200萬元。雖然已經判決，但社區並沒有更換物業公司，甚至住戶想向管委會調閱相關財務資料，寄了3次申請書都沒用，有如潘朵拉的盒子。

社區大樓地下遊樂室，牆邊堆滿雜物，櫃子、桌椅還有運動器材，大型家具疊疊樂。住戶指控，公共空間疑似被管委會占用堆放物品。

社區住戶：「應該是車位，（現在還是車位），現在是東西。」

廣告 廣告

住戶拿出使用執照平面圖，不滿停車格不僅變成遊樂室，還成了儲藏室，更指出地下室另一頭避難梯下方還堆滿垃圾，擺了大紙箱丟保麗龍，前方箱子擺滿油漆桶，擋住梯子影響安全。除此之外社區大樓，還發生前總幹事侵占社區帳戶1000多萬。

社區住戶：「大概在2年前，然後社區好像應該是帳戶裡面沒有錢，所以這件事情才曝光，後來有起訴（前總幹事），那根據了解好像有判決。」

根據起訴書內容，物業公司派謝姓男子到大直這處社區擔任總幹事，代收代管管理費工程費等，但從2013年起共侵占近1230萬元，直到2022年被發現前年遭判刑。但住戶指控，後續管委會私下跟物業公司達成協議，由物業繼續提供服務，抵掉遭侵占的金額，但部分住戶想調閱資料，了解詳情卻頻頻卡關。

社區住戶：「（依建管處格式）我大概寄了3次掛號，到社區管委會，就是我請求看一些管委會的財務，在事發那幾年，12/18是他們又要求我要根據管委會的規格，再填一次資料調閱申請單。社區財務應該都是可以看的東西，我覺得應該大家按照那個規定走。」

住戶質疑，為何物業公司人員出包，管委會還繼續合作，對於協議內容也不清楚。對此，《EBC東森新聞》致電管委會、物業公司尚未回應。

但針對地下室雜物，社區保全說明是社區住戶擺放，管委會有在處理。只是對部分住戶來說，不僅公共空間被占用，更無奈的是社區公基金等運作，有如潘朵拉的盒子。

更多東森新聞報導

獨家／社區涼亭成「醉漢」聚集地 喝醉互嗆、持酒瓶砸頭

汐止知名社區大火！5樓火舌狂竄 飄超濃塑膠味

小心腸病毒！9例感染併發重症死亡

