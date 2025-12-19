獨家／社區涼亭成「醉漢」聚集地 喝醉互嗆、持酒瓶砸頭

余姓友人連人帶拐杖慘摔。（圖／東森新聞）





台中北區一處國宅社區門口，有設涼亭區供住戶休息，卻長年被一群醉漢佔據。14日下午，兩名男子喝醉酒，一言不合就大打出手，其中一人拿酒瓶朝對方頭部砸爆，導致他鮮血直流，店家嚇得趕緊拉下鐵門。老闆娘抱怨，社區涼亭經常被這些醉漢佔據，幾乎每週都有人打架鬧事，但社區也不打算撤走，擔心會變成治安死角。

陳姓男子起身將余姓友人壓在椅子上，拿酒瓶猛K對方頭部，酒瓶直接砸爆，揮了兩拳後將人推倒，余姓友人連人帶拐杖慘摔。

酒醉鬧事男子：「你在打誰？沒事沒事。」

余姓友人倒地後馬上舉手道歉，陳姓男子聽見後反而繼續打，一巴掌後似是不解氣，又連打4下。

酒醉鬧事男子：「我沒有要理你而已，我從小就在這。」

陳姓男子怒氣沖沖，飆髒話嗆聲，兩人爆發第二波口角爭執，激烈衝突下，附近民眾也報警。警方到場後，一群人照常喝酒聊天，被打的余姓男子滿頭是血，搭上救護車送醫。

受害店家蔡小姐：「警察把那個被打的送醫，然後其他的就繼續喝，喝到晚上的時候才散掉。」

事發在14日下午2點多，台中北區的一處國宅社區，51歲的陳姓男子和52歲的余姓友人喝醉酒大打出手還見血，過程都被素食店的監視器拍下。業者蔡小姐說，鬥毆事件發生過不只一次，這些人喝醉後還會出言騷擾。

受害店家蔡小姐：「經過這邊的老人、小孩或是住戶，他都會給人家騷擾，比如說『小姐、先生，來這裡坐啊』，6年了，超級困擾，打到頭破血流是幾乎每個禮拜，只是嚴重不嚴重而已。」

在這開店6年，幾乎每天都能看見這些醉漢們準時出現在涼亭區，一坐就是一天，吵起來就上演全武行，甚至還會放話威脅店家。

受害店家蔡小姐：「他會說報警，我等一下就砸店，把你的店都砸光光。」

蔡小姐過得膽戰心驚，社區涼亭已經變成治安死角，常常一群人酒醉鬧事，警方無法可管，社區也沒打算解決。

受害店家蔡小姐：「有人抗議啊，搬掉的話他們會不便民，我就問啊，真正有來休息的就那幾個而已，哪來的不便民，我就不懂。」

現在有住戶每天驅趕醉漢，但這畢竟不是長久之計，一群人酒醉隨時開打，問題一天不解，可能會從社區演變成社會上的治安問題。

